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Попытка упорного "пловца" нырнуть в болото окончилась крахом

Кадр из фильма "Эйс Вентура: Розыск домашних животных"
В Сети появилось смешное видео, на котором некий Андрюха решил искупаться в ноябре в заросшем травой болоте. Однако он не заметил, что водоем покрылся льдом.
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Снимавшая ролик женщина уговаривала "пловца" не нырять, но решительный Андрюха стоял на своем. "Россия живет! Пацаны отдыхают!" – подбодрил он себя перед прыжком.

"Не пугай меня! Там трава сплошная, запутаешься! Не надо, Андрюх!" – просила спутница. Однако мужчина не внял ее мольбам и попытался нырнуть, ударившись в буквальном смысле как рыба об лед. Забавный ролик появился на YouTube.

Автор: Людмила Фоканова22 ноября 2017, 08:47

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