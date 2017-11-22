Попытка упорного "пловца" нырнуть в болото окончилась крахом
Снимавшая ролик женщина уговаривала "пловца" не нырять, но решительный Андрюха стоял на своем. "Россия живет! Пацаны отдыхают!" – подбодрил он себя перед прыжком.
"Не пугай меня! Там трава сплошная, запутаешься! Не надо, Андрюх!" – просила спутница. Однако мужчина не внял ее мольбам и попытался нырнуть, ударившись в буквальном смысле как рыба об лед. Забавный ролик появился на YouTube.
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