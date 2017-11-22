О чем мечтает секретный миллионер
Михаил, почему Вы решили принять участие в шоу "Секретный миллионер"?
Я решил принять участие в этом шоу, потому что мне понравилась сама идея о том, что нужно быть в незнакомом городе без денег. Выжить, проявить себя – это всегда такой челлендж, приключения. Тем более, я два раза уже так ездил. И в конце нужно помочь людям, которые нуждаются. Я и так занимаюсь в частном порядке благотворительностью, поэтому эта идея показалась мне настоящим приключением и фаном.
Принимая участие в "Секретном миллионере", Вы делали щедрые подарки. Скажите, они куплены на деньги спонсоров или это Ваши личные средства?
Я не знаю ни о каких спонсорах, да и зачем меня спонсировать. Это мои личные средства, это было и условие программы, да и, собственно, я не прибегаю к каким-то спонсорам, чтобы кому-то что-то дарить. Поэтому это мои личные средства, никто меня в них не ограничивал и не говорил, что именно дарить, кому, чего и как. Я сам выбрал людей и сам выбрал размер средств и сами подарки.
Ваша супруга Влада Чижевская помогает Вам в бизнесе?
Влада помогает мне морально, душевно в моем здоровье, моей нормальной психике, что, безусловно, помогает в бизнесе. У нее самой бизнес, она сама предприниматель, причем очень успешный, масштабный, поэтому нам всегда есть о чем поговорить. Она понимает меня, она понимает, почему я так увлечен.
Ваши фото в соцсетях лишены всякого снобизма... Вы действительно так просто живете?
Если вопрос сформулирован так, надеюсь, что действительно они лишены снобизма. Я действительно так просто живу.
О чем Вы мечтаете?
Я мечтаю о том, чтобы стать сильнее, умнее, я мечтаю, чтобы наши продукты радовали большее количество людей. Я мечтаю, чтобы во мне больше было настоящего и меньше наносного. Мечтаю просто быть счастливым.
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