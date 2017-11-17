Россиянину отказались пересаживать голову

Российский программист Валерий Спиридонов заявил, что итальянский хирург Серджио Канаверо пока не будет проводить ему операцию по пересадке головы. Кроме того, он подчеркнул, что трансплантация органа трупу, которую провели ранее китайские ученые, не является каким-то значительным событием.

По мнению Спиридонова, гораздо более значимо для науки провести пересадку головы живому организму, даже если это будет не человек, а животное. "Сейчас мы нуждаемся не в операциях на трупах, а в операциях на животных, которые продемонстрируют эффективность данной технологии", – рассказал россиянин в интервью телеканалу "Звезда".

Кроме того, программист рассказал, что подготовка к процедуре трансплантации, которую планировал провести ему доктор Канаверо, приостановлена на неопределенный срок. Причина этого кроется в том, что итальянский хирург сейчас тесно сотрудничает с китайскими врачами, которые предоставили ему свою лабораторию.

"Поскольку я никак не финансирую доктора Канаверо, не плачу ему за операции, он со мной, видимо, не будет работать, пока у него есть договоренности с китайской стороной, пока его обеспечивают лабораторией и так далее", – пояснил Спиридонов.

Ранее Серджио Канаверо заявил о том, что в Китае успешно проведена операция по пересадке головы трупу. Процедура проводилась коллегами итальянца в течение 18 часов.