Россиянину отказались пересаживать голову
По мнению Спиридонова, гораздо более значимо для науки провести пересадку головы живому организму, даже если это будет не человек, а животное. "Сейчас мы нуждаемся не в операциях на трупах, а в операциях на животных, которые продемонстрируют эффективность данной технологии", – рассказал россиянин в интервью телеканалу "Звезда".
Кроме того, программист рассказал, что подготовка к процедуре трансплантации, которую планировал провести ему доктор Канаверо, приостановлена на неопределенный срок. Причина этого кроется в том, что итальянский хирург сейчас тесно сотрудничает с китайскими врачами, которые предоставили ему свою лабораторию.
"Поскольку я никак не финансирую доктора Канаверо, не плачу ему за операции, он со мной, видимо, не будет работать, пока у него есть договоренности с китайской стороной, пока его обеспечивают лабораторией и так далее", – пояснил Спиридонов.
Ранее Серджио Канаверо заявил о том, что в Китае успешно проведена операция по пересадке головы трупу. Процедура проводилась коллегами итальянца в течение 18 часов.
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