Россиян пустят на удобрения после смерти
Новую технологию захоронения человеческих останков под названием "промессия" (от латинского – "обещание") разработала шведка Сюзанна Вииг-Месак. Суть метода в том, что тело покойника замораживают, а затем погружают в жидкий азот и подвергают вибрации.
Из полученной в итоге биомассы извлекают все фрагменты металла, после чего получившееся вещество хоронят почти на поверхности земли. Примерно через 18 месяцев оно, играя роль удобрения, превращается в плодородную почву. Цель метода в том, чтобы сделать захоронения максимально экологичными, превратив в некий природный материал.
Соответственно, похороны такого рода будут сильно отличаться от традиционных. Несмотря на философский подтекст и даже некоторую красоту этой технологии, многие ритуальные компании считают, что в России он не будет популярен.
"Ритуальная отрасль необычайно консервативна. О какой биоутилизации останков мы говорим, если большинство российских кладбищ предполагают обязательные оградки?" – цитирует "Московский Комсомолец" Наталью Фомину, директора одного из столичных похоронных агентств. Она считает, что россиянам необходимо конкретное место, куда они могут прийти и помянуть усопшего родственника.
А вот другой эксперт в области ритуального бизнеса, Лариса Никишина, настроена более оптимистично. Она уверена, что сначала методом будут пользоваться единицы, зато в будущем биоутилизация станет стандартным типом захоронения, как, например, кремация.
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