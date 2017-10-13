Названа точная причина смерти Доку Умарова

Экспертам удалось установить точную причину, по которой в 2013 году умер лидер чеченских террористов Доку Умаров. Он скончался от гангрены, развившейся в результате осколочного ранения, передает "Росбалт" со ссылкой на представителя спецслужб. Рану боевик получил во время ракетно-бомбового удара, который был нанесен после радиоперехвата разговора Доку Умарова. "Благодаря действиям спецподразделений и чеченских силовиков удалось заблокировать всякую возможность получения Умаровым медицинской помощи", – рассказал источник издания. После смерти террориста его телохранители начали обвинять друг друга в гибели лидера, и один из них застрелил двух коллег. Позже именно он указал местонахождение тела Доку Умарова.