Туристы из России застряли в Таиланде из-за наводнения

Главная дорога острова Сауми после проливных дождей оказалась подтоплена. В результате группа туристов из России не смогла вылететь домой с отдыха. Впрочем, не все отдыхающие были опечалены сложившейся ситуацией.

Главная дорога на острове Самуи в Таиланде оказалась подтоплена из-за проливных дождей. Также наводнение задержало ряд рейсов из местного аэропорта. Данных о том, что кто-то из российских туристов пострадал от разгула стихии нет, однако сообщается, что некоторые отдыхающие не смогли вовремя вылететь домой.

"По предварительным данным, организованных российских туристов на острове Самуи немного, все они на связи с туроператорами", – говорится в сообщении Ростуризма. Ведомство следит за развитием ситуации и находится в постоянном контакте с ситуационно-кризисным центром Министерства иностранных дел России, а также с консульским отделом посольства России в Таиланде.

Ожидается, что погода на острове улучшится уже в ближайшие дни. Впрочем, некоторые отдыхающие из России предпочли не ждать и приступили к отдыху даже в таких непростых условиях.

Видео опубликовано Marsha Kazantseva (@marsha003) Янв 7 2017 в 5:37 PST

По сообщениям россиян дождь льет уже пятый день. Видео, снятое в одном из районов острова, на своей странице в Instagram выложила путешественница Ольга Ромазанова. "Пытались подъехать в кафе, но со всех сторон дороги затоплены", – рассказала она.

Видео опубликовано Olga Romazanova (@o.romazanova) Янв 7 2017 в 5:25 PST

Также девушка предупредила об опасности хождения по затопленным участкам – в мутной воде могут прятаться змеи. "Одну змею видели сегодня на пляже, она была мертвая, что сохранило мне множество нервных клеток", – призналась она.

Судя по многочисленным видео с острова, движение транспорта по затопленным улицам возможно, хотя и сильно затруднено. Особенно от воды страдают мотоциклы.

Видео опубликовано Tomasz Kammel (@tomaszkammel) Янв 6 2017 в 9:16 PST

Видео опубликовано A L I N A L O B A R E V A (@alllinok) Янв 7 2017 в 4:59 PST

Фото опубликовано Grigory (@mozgovoy_grigory) Янв 6 2017 в 9:55 PST

Отметим, прямых рейсов из аэропорта Самуи в Россию не производится. Самолеты из воздушной гавани острова вылетают в другие регионы Таиланда, а также в Сингапур, Куала-Лумпур, Гонконг и некоторые города Китая.