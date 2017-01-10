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В Великобритании объявили о смерти Елизаветы II
Пользователи социальных сетей успели сохранить сообщение прежде, чем оно было удалено. Судя по всему, опубликованный материал являлся официальным заявлением принца Чарльза о смерти матери.
"Королева Елизавета II умерла во сне утром в своей резиденции в Сандрингемском дворце", – гласит текст сообщения. После удаления заявления принца Чарльза официальные комментарии по поводу инцидента не последовали.
Близкие королевы пока никак не реагируют на слухи о ее кончине. Пользователи социальных сетей предполагают, что новость о смерти монарха специально утаивают для проведения процедур по передаче власти.
Говорят #QueenElizabeth умерла pic.twitter.com/snWfaybcMU— проджект менеджер (@khalilullinews) 9 января 2017 г.
Напомним, в последнее время Елизавета II достаточно часто болеет. Как известно, любой недуг в ее возрасте (а ей уже без малого 90 лет!) очень опасен.
Например, недавно из-за болезни монарх была вынуждена отменить официальные мероприятия. Елизавета II с мужем, принцем Филиппом Эдинбургским, 21 декабря должны были приехать в Сандрингемский дворец в Норфолке для встречи Рождества, но им пришлось изменить планы из-за ужасной простуды.
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