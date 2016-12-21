Елизавета II слегла с опасной болезнью

Королева Великобритании Елизавета II с мужем принцем Филиппом Эдинбургским 21 декабря должны были приехать в Сандрингемский дворец в Норфолке для встречи Рождества. Свою поезду они отменили в последний момент из-за болезни.

Еще с утра в Норфолке все было готово для приема королевской семьи. Но оказалось, что Елизавета II и герцог Эдинбургский тяжело заболели простудой и решили поменять свои планы. Ведь в их возрасте любая болезнь, тем более в обостренной стадии, опасна.

О том, что королева Елизавета II и принц Филипп не приедут, полиции сообщили незадолго до их предполагаемого прибытия. Королева Елизавета II и принц Филипп на протяжении долгих лет встречали Рождество в Норфолке. Супруги добирались туда в вагоне первого класса на поезде, отходящем от вокзала Кингс-Кросс в Лондоне, передает Sky News.

Также стало известно, что Елизавета II передает часть своих обязанностей молодым членам королевского семейства. Королева больше не будет патроном 25-ти организаций. Процесс постепенного отказа от активной деятельности Елизавета II вела до недавнего времени начался еще в прошлом году.

Елизавета II – старейший британский монарх в истории. В настоящее время она рекордсмен по времени нахождения на британском престоле, а также по продолжительности пребывания в качестве главы государства среди всех ныне действующих глав государств. Является самой пожилой в мире среди женщин – действующих глав государств, а в Европе – самым пожилым действующим главой государства. Взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своего отца, короля Георга VI.