Москвичи штурмуют метро после серии ЧП

Жители столицы после серии громких происшествий в столичной подземке все более критично относятся к работе метрополитена. Последняя волна возмущения была вызвана отсутствием резервных поездов на фиолетовой ветке: по мнению москвичей, это превращает поездку в настоящий ад.

Идти на штурм подземки вынуждены жители Кузьминок, для которых каждая поездка в час пик становится настоящей битвой за выживание. "Когда были резервные поезда, можно было втиснуться в поезд, сейчас же в утренний час пик такие давки на "Кузьминках", что ребра трещат", – рассказывает одна из пассажирок.

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По ее словам, иногда создается впечатление, что метрополитен таким образом ставит эксперименты над людьми. "Чтобы войти в поезд, ждешь очереди на платформе 20 минут, в лучшем случае можно попытаться штурмом войти лишь в четвертый или пятый поезд", – цитирует Life.ru местную жительницу.

После того, как руководству метрополитена посыпались жалобы на отмену резервных поездов, перевозчик объяснил скандальное решение. "В метро аргументируют свои действия желанием разгрузить станцию "Выхино" и даже прикладывают фото станции в час пик с большим количеством людей, и якобы сейчас разгрузить станцию удалось", – заявила москвичка. По ее словам, на изображении указана совсем другая станция.

Возмущенные жители столицы даже создали петицию в надежде отстоять свои интересы. В поддержку документа высказались порядка трех тысяч человек. По мнению местных жителей, отмена резервных поездов – глупое и непрофессиональное решение.

Напомним, в последние несколько дней особое внимание к работе метрополитена приковано из-за серии происшествий, которые случились на его станциях. Так, 21 декабря погиб пассажир на станции "Выхино", а 22 декабря похожая трагедия случилась на станции "Алтуфьево". Кроме того, в этот же день прогремел мощный взрыв у станции метро "Коломенская" – в результате происшествия пострадали по меньшей мере восемь человек.