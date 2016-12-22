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Подробности мощного взрыва у "Коломенской"

Фото: Андрей Махонин/ТАСС
Мощный взрыв прогремел утром 22 декабря в подземном переходе станции метро "Коломенская". Восстановить картину произошедшего помогли очевидцы, которые рассказали о случившемся.
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Сообщается, что причиной взрыва стала детонация газового баллона при проведении сварочных работ в павильоне станции. По предварительным данным, к такому исходу могла привести неосторожность рабочего. Более того, стало известно, что фирма-подрядчик не предупредила руководство метрополитена об опасных работах на "Коломенской".

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В переходе у метро "Коломенская" прогремел взрыв

Согласно существующему регламенту, необходимо было предоставить администрации станции полный список запланированных работ, однако этого так и не было сделано, передает Life.ru. Непосредственно о самом взрыве рассказали очевидцы случившегося.

"Я в этот момент входила в метро, спускалась по лесенкам. Шла медленно, держалась за поручень. Прогремел взрыв – испугаться не успела", – призналась 80-летняя москвичка Галина Торопова. "Сначала прошла первая взрывная волна прямо на меня, потом вторая. После второй посыпались осколки стекол", – добавила она.

Врачи осмотрели пенсионерку и рекомендовали ей постельный режим. Еще одна пострадавшая при взрыве – 26-летняя гражданка Белоруссии Вероника Курадовец – пострадала серьезнее. Она была госпитализирована с сотрясением мозга и рваными ранами височной области.

"Шла около метро, один вход был закрыт, велись ремонтные работы. Когда мимо проходила, взрыв произошел, осколки пролетели, оранжевое пламя. Пошла кровь, и меня отбросило взрывной волной. Было страшно", – рассказала девушка.

Взрыв был такой мощности, что языки пламени достали до проезжей части. О своих впечатлениях рассказал один из автолюбителей, проезжавших мимо станции в тот момент. "До сих пор нахожусь в шоке, трясет немного", – признался мужчина.

"Возле машины лежал человек – сварщик, весь в крови, он обгорел. Сначала он не подавал признаков жизни, но после мы увидели, что он жив", – рассказал другой очевидец. Всего, согласно последним данным, пострадали восемь человек – четверо рабочих и четверо прохожих. Последней за помощью к медикам обратилась 48-летняя женщина. Ее откинуло взрывной волной, она упала и ударилась головой. Врачи диагностировали у пострадавшей гематому лобной области.

В Московском метрополитене подчеркнули, что станция "Коломенская" работает в штатном режиме. "Данный инцидент не отразился на графике движения поездов Замоскворецкой линии. В настоящее время оба вестибюля станции "Коломенская" открыты, станция работает в штатном режиме. Строительная организация ООО "Рост-Е" временно отстранена от производства работ на данной станции до выяснения подробностей происшествия", – отметили в администрации.

Почему взрыв газового баллона привел к такому мощному взрыву, объяснил бывший директор НИИ Министерства обороны России, эксперт по взрывотехнике генерал-майор Виктор Поплавский. "Это баллон, который используют строители, он больше обычного раза в три", – заметил он.

"Когда ставятся такие баллоны, их ограждают, исключается возможность попадания искры. Там проходили и сварочные работы. Правила техники безопасности были нарушены", – добавил эксперт.

Автор: Геннадий Куприянов22 декабря 2016, 14:07
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