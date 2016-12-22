Индусов уличили в сбросе экскрементов с самолетов

Индийский суд по вопросам экологии приговорил к штрафу авиакомпании, разрешающие экипажу своих лайнеров сбрасывать экскременты во время полета. Размер пени за каждый случай правонарушения составит 50 тысяч рупий (примерно 45 тысяч рублей).

Проживающий в южной части Дели отставной генерал-лейтенант Сатванта Сингха Дахийя обратился в суд с жалобой на то, что двор его дома каждое утро оказывается покрыт человеческими экскрементами. Как выяснилось, ряд самолетов при выполнении рейсов сбрасывают отходы непосредственно над местом, где проживает бывший военный.

"Неделю назад мы обнаружили стены и пол нашей террасы запятнанными большими кучами человеческого мусора, сброшенного с самолета, следующего ночным рейсом в сторону международного аэропорта имени Индиры Ганди. В последний раз это произошло в октябре, нам пришлось потратить 50 тысяч рупий на то, чтобы покрасить экстерьер двора", цитирует Дахийю The Hindustan Times.

Ранее старший-инженер эколог снял со стен дома потерпевшего следы мусора для дальнейшей экспертизы. Отставной генерал-лейтенант заявил, что "это, очевидно, экскременты, но их происхождение неизвестно".

Теперь же проверка заполненности сливных баков самолета будет возложена на службы аэропорта. Бывший военный предложил создать специальную "горячую линию" для людей с похожими проблемами. По его словам, потерпевшие смогут напрямую жаловаться суду на обнаружение на своем участке человеческих экскрементов.