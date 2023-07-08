Умерла звезда советского кино Тесты Басков и Немоляева выступили против убийств Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Как многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансыКак многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансы

Лента новостей

Суббота 8 июля

13:33"Звезда ниже уровнем": онкобольную Заворотнюк выставили на посмешище 12:12Стыдоба! Милохин показал свои яйца на камеру 11:38"Потеря": врач заявила о внезапной беде Киркорова 10:05"Больше никогда": разъяренная Агурбаш закатила скандал на публике 08:08Солнечный удар: первая помощь в три шага 06:35Певица Люся Чеботина откровенно рассказала о школьных проблемах: Учителя пытались уколоть 04:02Стилист раскритиковал прическу Кати Лель: Серо, грязно, некрасиво 02:23Futuramen: в московском гастробистро нейросеть запустили на кухню 00:09Лучшие ЖК в Новой Москве рядом с метро 22:39Ситуация критическая: Елена Яковлева нуждается в поддержке 20:37"Надо маму любить": партнер Бузовой сообщил о планах на дочь 19:21"Я люблю так": королева шпагатов Волочкова довела себя до экстаза 18:14Ночью обслуживала клиентов: Российская звезда рассказала о бурной молодости в США 16:03"Все решила сама": заказавшей гроб и венки Хитяевой готовят могилу 14:40В Москве продлили желтый уровень погодной опасности 12:50Ксения Бородина намекнула на новые отношения: Засветила своего 11:40Новостройки в ЮВАО подорожали на 106% 11:20Сказка о потерянном времени: почему россияне жалеют о ремонте 11:00Мать семнадцати детей дала советы по развитию инициативности у малышей 10:40Бритни Спирс получила удар от охранника известного спортсмена и обратилась в полицию 09:40Как подготовить квартиру к сдаче в аренду: объяснил дизайнер 09:10"Хочет отнять у нас дом": потомки Федора Шаляпина объявили самозванцем Прохора Шаляпина 08:49Аферисты придумали новую схему мошенничества с недвижимостью 08:20Наталия Гулькина назвала размер своей пенсии: Прожить нереально 08:00Кевин Костнер: Принцесса Диана мечтала сняться в продолжении фильма "Телохранитель" 06:37"Самобытно и простенько, людям зашло": известные певцы раскрыли феномен популярности SHAMAN 04:11Знакомая Гуфа объяснила его женщинам допущенную ими ошибку: Позвольте Леше оставаться собой 02:10Кино – бесплатно: в Подмосковье покажут "Непослушник 2" и другие фильмы 00:36Крупнейшие застройщики Москвы в 2023 году 22:56Последний шанс: Басков и Немоляева выступили против убийств 21:23"Диагноз очень тяжелый": Светличную мотает из клиники и обратно 19:24"100 рублей с каждого!": рок-звезда нулевых Найк Борзов помогает больным детям 18:26"У нас большое горе": коллеги сообщили о смерти звезды советского кино 17:29Передвигается с трудом: травмированный Джонни Депп появился на публике 16:36"Многое я потерял в борьбе со смертью": Костомаров покидает больницу и едет домой 15:55День рождения Далай-ламы: в России празднуют 88-летие лидера буддистов 15:00Исследование: больше половины россиян считают любовь основой для создания семьи 13:37Россиян призвали выступить с поддержкой выпавшего из окна сына Ефремова: Близкие должны быть рядом 12:00Столичные ЖК с лучшими продажами на старте 11:40В Москве раскрыли совершенное 20 лет назад убийство 11:20Не Прохор и не Шаляпин: 39-летний певец объяснил смену родного имени и фамилии по паспорту 11:00Какие риски несут супруги при покупке недвижимости в ипотеку 10:20Тренд на плотную застройку возмутил ректора МАРХИ 10:00Деньги собирали всем миром: как выглядит могила лежащей рядом с сыном Риммы Казаковой 09:00Россиянам объяснили, как отличить настоящих газовиков от мошенников 08:20"Блокировка счетов и арест": жизнь блогерши Лерчек теперь не сахар 08:00Исследование: некоторые россияне не любят загорать из-за опасений за здоровье 06:31Почему женщины боятся не выйти замуж до 40 лет: объяснил психолог 04:11Стремление людей к эксгибиционизму объяснил сексолог 02:14"Я глубоко опечален": Роберт Де Ниро отреагировал на смерть внука
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Звезда ниже уровнем": онкобольную Заворотнюк выставили на посмешище

"Звезда ниже уровнем": онкобольную Заворотнюк выставили на посмешище
180

Знаменитость из сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк получила удар в спину.

Уже четыре года очаровательная актриса не появляется на экранах и не выходит на связь. Рак мозга заставил ее отказаться от работы и других прелестей жизни. Как сейчас живет Анастасия Заворотнюк, знают только ее близкие. И семья упорно хранит молчание, пока в Сети плетут интриги, порочащие честь "прекрасной няни".

В свежем выпуске ютуб-шоу "Модный подкаст" стилист Александр Рогов выставил звезду на посмешище. Он рассказал историю из далекого прошлого, в которой представил Анастасию Заворотнюк высокомерной и недальновидной особой.

По словам дизайнера, большие звезды, как Бондарчук и Дапкунайте, не капризничают на площадках. А вот если "звезда ниже уровнем", то она ведет себя пафосно, заявил Александр Рогов и бесцеремонно привел в пример Анастасию Заворотнюк.

Согласно легенде стилиста, однажды актриса отказалась сниматься в рекламе шампуня из-за одежды из масс-маркета, которую ей приготовили. С его слов, Анастасия Заворотнюк настаивала на нарядах класса люкс, чтобы подчеркнуть свой статус.

Как сообщил Александр Рогов, тогда модный ассистент актрисы Саша Федорова тайно пришила "элитные" бирки на те же вещи и выдала их за люкс. В итоге Анастасия Заворотнюк якобы даже не заметила подмены и с радостью надела вещи из масс-маркета.

Высказывания Рогова вызвали бурную реакцию среди публики. Частично аудитория ютуб-шоу посмеялась над артисткой. Однако многие осудили стилиста за циничный укор в отношении больной женщины. Ведь представителям шоу-бизнеса давно известно, что Анастасия Заворотнюк сейчас борется с онкологией.

8 июля 2023, 13:33
Фото: Boris Kremer/Russian Look/www.globallookpress.com
Youtube/Модный подкаст✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Мы помним ее такой: последние фото Анастасии Заворотнюк перед тяжелой болезнью

Фото: Ekaterina Tsvetkova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: соцсети
Кадр: НТВ / программа ''Однажды''

По теме

Дочь сняла на камеру жилище онкобольной Анастасии Заворотнюк

"Следы на всю жизнь": врач об испорченной внешности онкобольной Заворотнюк

 У Заворотнюк рак мозга: все новости

Сюжеты У Заворотнюк рак мозга: все новости

Моя прекрасная няня (сериал)

 Анастасия Юрьевна Заворотнюк

Анастасия Юрьевна Заворотнюк актриса театра и кино, телеведущая

Стыдоба! Милохин показал свои яйца на камеру

Стыдоба! Милохин показал свои яйца на камеру
Звезда Первого канала и кумир молодежи Даня Милохин выставил фото. В 2022 году известный блогер покинул Россию и начал вить свое гнездышко за рубежом.

"Потеря": врач заявила о внезапной беде Киркорова

"Потеря": врач заявила о внезапной беде Киркорова
Любимый певец россиян продолжает нешуточные эксперименты. Исполнитель хита "Зайка моя" вновь стал животрепещущей темой разговоров.

"Больше никогда": разъяренная Агурбаш закатила скандал на публике

"Больше никогда": разъяренная Агурбаш закатила скандал на публике
Экс-участница группы "Верасы" разразилась гневной отповедью. Анжелика Агурбаш выдала очень личный факт своей биографии. Знаменитая певица белорусского происхождения не раз падала в грязь лицом, но при этом оставалась бойкой и упрямой.

Певица Люся Чеботина откровенно рассказала о школьных проблемах: Учителя пытались уколоть

Певица Люся Чеботина откровенно рассказала о школьных проблемах: Учителя пытались уколоть
Педагоги в образовательных учреждениях могут морально надломить ребенка. Своей историей поделилась певица Люся Чеботина. Сегодня хит "Солнце Монако" звучит, что называется, из каждого утюга.

Стилист раскритиковал прическу Кати Лель: Серо, грязно, некрасиво

Стилист раскритиковал прическу Кати Лель: Серо, грязно, некрасиво
Артистам необходимо тщательней следить за своим внешним видом. Такое мнение высказал стилист Александр Данилов. Селебрити-стилист Александр Данилов критически высказался о прическе певицы Кати Лель.

Выбор читателей

07/07Птн"Хочет отнять у нас дом": потомки Федора Шаляпина объявили самозванцем Прохора Шаляпина 07/07ПтнНочью обслуживала клиентов: Российская звезда рассказала о бурной молодости в США 06/07Чтв"У нас большое горе": коллеги сообщили о смерти звезды советского кино 07/07ПтнСитуация критическая: Елена Яковлева нуждается в поддержке 06/07ЧтвПоследний шанс: Басков и Немоляева выступили против убийств 07/07ПтнНаталия Гулькина назвала размер своей пенсии: Прожить нереально