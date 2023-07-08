"Звезда ниже уровнем": онкобольную Заворотнюк выставили на посмешище

Знаменитость из сериала "Моя прекрасная няня" Анастасия Заворотнюк получила удар в спину.



Уже четыре года очаровательная актриса не появляется на экранах и не выходит на связь. Рак мозга заставил ее отказаться от работы и других прелестей жизни. Как сейчас живет Анастасия Заворотнюк, знают только ее близкие. И семья упорно хранит молчание, пока в Сети плетут интриги, порочащие честь "прекрасной няни".

В свежем выпуске ютуб-шоу "Модный подкаст" стилист Александр Рогов выставил звезду на посмешище. Он рассказал историю из далекого прошлого, в которой представил Анастасию Заворотнюк высокомерной и недальновидной особой.

По словам дизайнера, большие звезды, как Бондарчук и Дапкунайте, не капризничают на площадках. А вот если "звезда ниже уровнем", то она ведет себя пафосно, заявил Александр Рогов и бесцеремонно привел в пример Анастасию Заворотнюк.

Согласно легенде стилиста, однажды актриса отказалась сниматься в рекламе шампуня из-за одежды из масс-маркета, которую ей приготовили. С его слов, Анастасия Заворотнюк настаивала на нарядах класса люкс, чтобы подчеркнуть свой статус.

Как сообщил Александр Рогов, тогда модный ассистент актрисы Саша Федорова тайно пришила "элитные" бирки на те же вещи и выдала их за люкс. В итоге Анастасия Заворотнюк якобы даже не заметила подмены и с радостью надела вещи из масс-маркета.

Высказывания Рогова вызвали бурную реакцию среди публики. Частично аудитория ютуб-шоу посмеялась над артисткой. Однако многие осудили стилиста за циничный укор в отношении больной женщины. Ведь представителям шоу-бизнеса давно известно, что Анастасия Заворотнюк сейчас борется с онкологией.