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Понедельник 3 июля

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Шэрон Стоун дала пощечину режиссеру за интимную сцену

Шэрон Стоун дала пощечину режиссеру за интимную сцену
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Звезда Голливуда Шэрон Стоун рассказала, как отреагировала на интимную сцену, которая сделала ее более знаменитой.

Все, кто смотрел "Основной инстинкт" Пола Верховена, помнят сцену, в которой героиня Шэрон Стоун во время допроса, раздвигая ноги, демонстрирует промежность. После премьеры фильма в 1992 году актриса говорила, что идея снять интимную сцену принадлежит ей, но позже переложила всю ответственность на режиссера.

В автобиографии, вышедшей недавно в России, Стоун снова вспомнила о знаменитой сцене "Основного инстинкта". В книге актриса рассказала, что впервые увидела свою промежность на экране во время предпросмотра фильма. Якобы она во время съемок была уверена, что ничего не видно.

По словам Шэрон, именно режиссер настоял на том, чтобы она избавилась от нижнего белья. "Нам ничего не видно — просто надо, чтобы ты сняла трусики, потому что белый цвет отражает свет", – процитировала Стоун Полна Верховена в автобиографии. То есть поэтому она была шокирована этой сценой.

"Я пошла в проекторную, влепила Полу пощечину", – цитирует актрису gazetametro.ru.

В книге Шэрон Стоун также призналась, что съемки в "Основном инстинкте" были для нее весьма тяжелыми. Она сильно уставала, а однажды избила актера до такой степени, что он просто "отключился". Это ее очень напугало.

3 июля 2023, 21:00
Фото: Anita Bugge/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
www.gazetametro.ru✓ Надежный источник

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