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Суббота 15 июля

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Что ждет перенесшего ампутацию Костомарова после выписки из больницы: ответ нумеролога

Что ждет перенесшего ампутацию Костомарова после выписки из больницы: ответ нумеролога
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Роман Костомаров едва не лишился жизни, но теперь ему ничто не угрожает.

46-летний фигурист Роман Костомаров, который перенес ампутацию конечностей из-за некроза, вызванного тяжелой болезнью, покинул стены больницы 6 июля, и с тех пор находится дома. Но реабилитационный период продолжается. Спортсмен усердно тренируется, чтобы привыкнуть к протезам и вернуться в форму.

Все самое страшное, что произошло с Костомаровым, позади. Впереди его ждет светлое будущее. Так считает нумеролог Ирина Лидерман. По ее словам, с 46 лет у Романа началась новая цифра – восьмерка, которая связана с благополучием и достатком. Однако спортсмену следует быть предельно осторожным, и правильно совмещать работу и отдых, поскольку до 55 лет у него сохраняется цифра помех – четверка.

В этом году Костомаров может открыть новое дело, заметила Лидерман. Мол, весьма ресурсным и плодотворным для Романа является следующий месяц – август. А в 2024-м он наверняка будет подводить итоги, ведь грядущий год как раз таки связан с анализом и исправлением ошибок. Особенными для фигуриста станут апрель и май.

Ранее Роман Костомаров дал понять, что чувствует себя хорошо. Спортсмен посмеялся над собой во время тренировки. Подробнее об этом писали "Дни.ру".

15 июля 2023, 10:30
Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
passion.ru✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

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