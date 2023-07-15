Что ждет перенесшего ампутацию Костомарова после выписки из больницы: ответ нумеролога

Роман Костомаров едва не лишился жизни, но теперь ему ничто не угрожает.

46-летний фигурист Роман Костомаров, который перенес ампутацию конечностей из-за некроза, вызванного тяжелой болезнью, покинул стены больницы 6 июля, и с тех пор находится дома. Но реабилитационный период продолжается. Спортсмен усердно тренируется, чтобы привыкнуть к протезам и вернуться в форму.

Все самое страшное, что произошло с Костомаровым, позади. Впереди его ждет светлое будущее. Так считает нумеролог Ирина Лидерман. По ее словам, с 46 лет у Романа началась новая цифра – восьмерка, которая связана с благополучием и достатком. Однако спортсмену следует быть предельно осторожным, и правильно совмещать работу и отдых, поскольку до 55 лет у него сохраняется цифра помех – четверка.

В этом году Костомаров может открыть новое дело, заметила Лидерман. Мол, весьма ресурсным и плодотворным для Романа является следующий месяц – август. А в 2024-м он наверняка будет подводить итоги, ведь грядущий год как раз таки связан с анализом и исправлением ошибок. Особенными для фигуриста станут апрель и май.

Ранее Роман Костомаров дал понять, что чувствует себя хорошо. Спортсмен посмеялся над собой во время тренировки. Подробнее об этом писали "Дни.ру".