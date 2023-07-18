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Вторник 18 июля

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Психолог об активности Костомарова в соцсетях: Ищет опору для движения вперед

Психолог об активности Костомарова в соцсетях: Ищет опору для движения вперед
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Олимпийский чемпион Роман Костомаров выписался из больницы. Теперь спортсмен пытается вернуться к привычному образу жизни.

Роман Костомаров активно ведет личный блог. Спортсмен практически ежедневно показывает тренировки из зала. Психолог Ирина Мирная объяснила, с чем связана внезапная активность фигуриста.

Специалист считает, что для правильного понимания его поведения необходимо обратиться к психологии профессиональных атлетов. Люди из данной сферы всегда преодолевают себя. Волевые спортсмены готовы перешагивать через инстинкт самосохранения ради побед.

"Сейчас мы видим, как Роман входит в привычный для него ритм на грани человеческих возможностей, чтобы достичь новой глобальной цели", — цитирует Мирную Пятый канал.

Коллеги по цеху не теряют надежды, что фигурист сможет даже вернуться на лед. К слову, в этом, по мнению психолога, основная цель Костомарова, ради которой он так усердно тренируется.

Эксперт отмечает, что активность в личном блоге имеет под собой две причины. Во-первых, это потребность в поддержке. Вторая причина заключается в том, что Костомаров выполняет социальную миссию, на которую он опирается.

"Скорее всего, он получает много слов благодарности за то, что так открыто транслирует свое восстановление. Он мотивирует многих, кто оказался в такой же ситуации", — заявила Мирная.

Ранее Татьяна Навка рассказала о встрече с Романом Костомаровым. Она выразила уверенность в том, что поклонники фигуриста верят в то, что Татьяна и Роман еще станцуют на льду, отмечает RT.

18 июля 2023, 13:40
Роман Костомаров. Фото: Alexander Keltik/Russian Look/globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Не только Костомаров: кому из звезд ампутировали ноги

Татьяна Шмыга. Фото: Natalya Loginova/Russian Look/www.globallookpress.com
Лев Яшин. Фото: imago sportfotodienst via www.im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Юлия Началова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Сара Бернар. Фото: Scherl/Global Look Press/www.globallookpress.com
Элла Фитцжеральд. Фото: Cinetext / Allstar Collection/Al/www.globallookpress.com
Фрида Кало. Фото: Eddie Moore/Albuquerque Journal/www.globallookpress.com
Александр Пороховщиков. Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Татьяна Бестаева. Кадр Youtube/Киноконцерн &quot;Мосфильм&quot;
Мауро Беллуджи. Фото: via www.imago-images.de/www.imago-images.de/www.globallookpress.com

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