Названа причина пожара на даче фигуриста Транькова

Иван Краско в реанимации Тесты Соседов пожалел Пугачеву Игры Сонник

Топ новостей недели

Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Королева красоты: изменившаяся внучка стала копией Гурченко Напала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушкуНапала на медсестру: страдающую деменцией 83-летнюю Светличную упекли в психушку Розенбаум обратился к Путину с важным заявлениемРозенбаум обратился к Путину с важным заявлением Как многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансыКак многодетной семье получить бесплатное жилье? Условия и нюансы

Лента новостей

Пятница 14 июля

18:02Как переделать летний дом в круглогодичный: важные аспекты 17:20Названа причина пожара на даче фигуриста Транькова 16:20Как найти хорошего риелтора: 5 важных правил 15:40Мерабова жестко раскритиковала Пугачеву: Это чудовищно 15:20"Обычный пенсионер": Политов рассказал о состоянии ставшего затворником 76-летнего Алибасова 14:02"Я приседаю": Боня выставила напоказ пышное достоинство 12:53"Жена наказывает": иллюзионист Сафронов выбирает ролевые игры 10:02"Квартиры – это мусор": известный блогер заявил о недвижимости россиян 09:36"Глаза жуткие и горб виден": Соседов ужаснулся переменам уехавшей в Израиль жены иноагента Пугачевой 08:06Никотиновая зависимость: как бросить курить 06:38"Не заботился о своих актерах": известный артист высказался о работе в Театре Романа Виктюка 04:18Новый трек с голосом Жанны Фриске готовят к выходу солистки группы "Блестящие" 02:15Столичные застройщики заработали 600 млрд 00:30Лучшие энергоэффективные ЖК в Москве 21:13Врач обозначил дневную норму сахара 20:09"Одаренная личность с горячим сердцем": умер молодой российский актер 19:04"Все стало хуже": новости о состоянии Краско в реанимации 17:40"Рядом с Киркоровым была не Пугачева": Вовк впервые рассказала про двойника Примадонны 16:44"Клетки гибнут безвозвратно": врач выдал правду о болезни певицы МакSим 13:34В Подмосковье сгорел роскошный отель 12:04Домработница не нашла проблемы в словах Пугачевой про рабов и холопов: Что ж такого тут обидного? 11:18Московский студент умер, нырнув в фонтан 10:12Исполнитель хита "Здравствуй, чужая милая" Солодуха победил алкоголизм 09:06Интимный обряд Лазарева перед выходом на сцену попал на видео 09:00Более 40 домов сгорели во время пожала в селе Шайдуриха на Урале 08:48Скончалась актриса из сериала "Каменская" Маршалова 08:32В Тюмени блогер угрожала сыну убийством во время стрима 08:05"Развод был неизбежен": Розенбаум помог Лепсу раскаяться в предательстве 06:10Столичные ЖК с лучшими продажами в июне 04:08Оставила ребенка с няней и уехала: Ольгу Орлову раскритиковали за отпуск без дочери-грудничка 02:28Жилья в аренду в Москве стало на 31% меньше 00:26Гастроэнтеролог рассказала, чем опасен фастфуд 22:43"Оба взмыленные": Домогаров развеялся с жеребцом в укромном месте 21:17В гости к верблюдам: чудо-остров посреди степи 20:12Раскрыты новые обстоятельства смерти дочери экс-губернатора Пензенской области Бочкаревой 19:25"Пошла рыдать": молодая партнерша Куценко родила нежеланного ребенка 16:49"Вывозят на коляске": сраженный инсультом Носков пробивает до мурашек 15:49Певица Ханна назвала себя плохой мамой 12:47В Москве нашли мертвой дочь экс-губернатора Пензенской области Наталью Бочкареву 12:18Что случилось с поставленным на миллионы Пугачевой памятником Барыкину 12:17Мать убила отца на его глазах: в Омской области ребенок потерял рассудок 11:56В Москве задержали мужчину за попытку изнасилования двух незнакомок 11:03На Сахалине стая бродячих собак напала на ребенка 10:43В подмосковном Солнечногорске загорелись деревянные постройки 10:09Андрей Аршавин рассказал о двух своих сильных сторонах: Секс и юмор 08:51В детских садах Орска произошло массовое отравление детей 08:03Чай: 5 интересных фактов о любимом напитке 06:139% новостроек сосредоточено в центре города 04:15Врач развеяла мифы о повышенном давлении: главные ошибки гипертоников 02:07Как законно обустроить антресоль
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

Названа причина пожара на даче фигуриста Транькова

Названа причина пожара на даче фигуриста Транькова
173

Максим Траньков подчеркнул, что никто не пострадал во время пожара на его даче.

Известного отечественного фигуриста, чемпиона России, Европы, мира и Олимпиада Максима Транькова в минувший четверг, 14 апреля, настигла беда. На его даче в одном из столичных коттеджных поселков случился пожар.

Особняк заслуженного мастера спорта России не пострадал – огонь вспыхнул на крыше бани. Изначально информация о чрезвычайном происшествии просочилась в социальные сети, позже сам двукратный олимпийский чемпион подредил ее СМИ.

Максим Траньков подчеркнул, что никто не пострадал во время пожара на его даче. Меж тем, заслуженный тренер по фигурному катания отметил, что огонь нанес его имуществу определенный ущерб.

Кстати, потушить пламя самостоятельно ни Максим Траньков, ни его гости не смогли. Фигуристу пришлось вызвать спасательные службы. Как отметил осведомленный источник, пожарные прибыли на место ЧП через 20 минут и ликвидировали пламя.

Собеседник "Дни.ру" в эксклюзивном интервью даже назвал вероятную причину возгорания. Конечно, окончательную оценку ситуации могут дать только уполномоченные службы.

Меж тем, источник подчеркнул, что дымоходная труба бани была собрана с нарушениями. По его словам, изначально пожар возник именно на трубе. Собеседник редакции также не исключил, что Максиму Транькову теперь придется пройти через судебные тяжбы.

"Водой залить [трубу на крыше бани] не смогли, вызвали пожарных, те через 20 минут приехали и залили все. Сказали, что трубу сделали с нарушениями, будут судиться теперь, видимо", – заключил собеседник "Дни.ру".

14 июля 2023, 17:20
Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Дни.ру✓ Надежный источник

Мерабова жестко раскритиковала Пугачеву: Это чудовищно

Мерабова жестко раскритиковала Пугачеву: Это чудовищно
Мариам Мерабова негативно относиться к политической позиции Аллы Пугачевой. После начала геополитический событий на Украине некоторые отечественные звезды покинули Россию.

"Обычный пенсионер": Политов рассказал о состоянии ставшего затворником 76-летнего Алибасова

"Обычный пенсионер": Политов рассказал о состоянии ставшего затворником 76-летнего Алибасова
Про состояние основателя группы "На-На" Бари Алибасова слухи ходят самые разные. Корреспондент "Дни.ру" спросил про продюсера у звезды созданного им коллектива у Владимира Политова. Группа "На-На" приехала в Беларусь для участия в фестивале искусств "Славянский базар в Витебске".

"Я приседаю": Боня выставила напоказ пышное достоинство

"Я приседаю": Боня выставила напоказ пышное достоинство
Звезда показала аппетитные формы на видео. Виктория Боня взволновала поклонников. Бывшая участница шоу "Дом-2" хорошеет с каждым годом.

"Жена наказывает": иллюзионист Сафронов выбирает ролевые игры

"Жена наказывает": иллюзионист Сафронов выбирает ролевые игры
В браке звезды шоу-бизнеса возникли противоречия. Сергей Сафронов рассказал о семейных сценах. Экс-ведущий шоу "Битва экстрасенсов" — счастливый муж и отец.

"Глаза жуткие и горб виден": Соседов ужаснулся переменам уехавшей в Израиль жены иноагента Пугачевой

"Глаза жуткие и горб виден": Соседов ужаснулся переменам уехавшей в Израиль жены иноагента Пугачевой
Ведущим многих "Звездных часов" – встреч артистов с журналистам на фестивале искусств "Славянский базар" в Витебске – стал легендарный Сергей Соседов. Критик, музыковед, эксперт, телеведущий – он говорит всегда не в бровь, а в глаз! Корреспондент "Дни.ру" спросил его про отношение к уехавшим звездам. "У наших звезд нет ни малейшего шанса добиться успеха на Западе, – убежден Соседов.

Выбор читателей

13/07Чтв"Рядом с Киркоровым была не Пугачева": Вовк впервые рассказала про двойника Примадонны 13/07Чтв"Одаренная личность с горячим сердцем": умер молодой российский актер 12/07Срд"Пошла рыдать": молодая партнерша Куценко родила нежеланного ребенка 13/07Чтв"Развод был неизбежен": Розенбаум помог Лепсу раскаяться в предательстве 12/07СрдРаскрыты новые обстоятельства смерти дочери экс-губернатора Пензенской области Бочкаревой 12/07Срд"Оба взмыленные": Домогаров развеялся с жеребцом в укромном месте