"Не заботился о своих актерах": известный артист высказался о работе в Театре Романа Виктюка

Александр Дзюба рассказал, как складывались его отношения с театром.

Артист снялся в более чем 50 фильмах, однако этой цифрой не гордится. По словам Александра, в данном вопросе важнее не количество, а качество. Увы, ролей, которые повлияли на него в профессиональном плане, можно пересчитать по пальцам, говорит актер. В какой-то момент Дзюба отошел от кино, сосредоточившись на актерских тренингах, методику которых разработал сам.

"В ее основе — мой собственный опыт, прежде всего работы в театре, которому я отдал более двадцати лет", – говорит Александр Дзюба.

В 90-х артист работал в Театре Романа Виктюка. В беседе с WomanHit он высказался о работе с прославленным режиссером. Артист уверяет, что у него с театром все складывалось гармонично в творческом плане, а вот в бытовом были проблемы. В кризисный 1999 год не было гастролей, а значит и заработков. В тот момент у актера была беременная жена Наталья, нужно было как-то кормить семью.

"Театр Романа Виктюка никогда не заботился о своих актерах. Роману Григорьевичу невозможно было объяснить какие-то бытовые вещи. Семья, то, что ты нуждаешься, можно сказать, последний кусок хлеба без соли доедаешь — подобные месседжи им не считывались", – говорит Александр Дзюба.

В итоге артист уволился из театра и уехал с супругой в Таллин, откуда та родом. В Эстонии актера приняли в труппу Русского театра, где была своя актерская студия, где Александр Дзюба попробовал себя уже в качестве педагога.