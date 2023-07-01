Новый тренд от Лолиты: как достичь идеальной внешности без пластики

Певица поделилась с фанатам секретами своей красоты.

Лолита Милявская, известная певица и звезда российской эстрады, снова удивляет своих поклонников. Недавно она посетила новый салон красоты в Санкт-Петербурге, где ее стилистом является Алексей Осипчук. Певица призналась, что верна этому мастеру уже много лет и после каждой встречи с ним она чувствует себя молодой и красивой.

Одним из секретов молодости Лолиты является пластическая операция, которую провел Алексей Осипчук. По словам певицы, это его фирменный срез, который мгновенно убирает 10 лет. Это открытие вызвало настоящую сенсацию среди ее поклонников и журналистов.

Кроме того, Лолита обновила свою стрижку, сделав ее более короткой. Несмотря на то, что такая прическа называется "под мальчика", певица чувствует себя в ней более женственной и ухоженной. Она обратилась к своему стилисту, благодаря которому она всегда выглядит прекрасно.

Фанаты Лолиты согласны с тем, что новый образ певицы действительно молодит ее. Кроме того, они отмечают, что на внешний вид звезды положительно сказались изменения в ее фигуре. За последние несколько лет Лолита сумела избавиться от более чем 20 лишних килограммов. Она признается, что для достижения таких результатов ей помогли советы эндокринолога и диетолога. Важно отметить, что Лолита не искала легких путей и не использовала хитрые способы борьбы с весом, которые применяют многие другие звезды.

Одним из таких способов является использование уколов препарата, который изначально предназначен для больных диабетом. Эта мода пришла в Россию с Запада и набирает популярность среди звезд. Однако Лолита предпочитает здоровый образ жизни и естественные методы поддержания своей фигуры и молодости.