"Положить конец ненависти": Принц Гарри оказался в суде из-за Меган Маркл

Принц Гарри вернулся на Родину для того, чтобы принять участие в судебном процессе.



Судебное дело из-за вмешательства в личную жизнь вынудило принца Гарри несколько дней назад прилететь в Соединенное Королевство. Отправился он туда в полном одиночестве: Меган Маркл с детьми осталась в Америке.

Судебное заседание уже прошло и, как сообщает пресса, Гарри, который намеревался самостоятельно дать показания в суде и не прибегать к помощи адвоката, справился с этой обязанностью из рук вон плохо. Он не смог аргументировать свою точку зрения ровно также, как и не смог предоставить какие-либо документы или хотя бы газетные вырезки, которые доказывали бы его притязания к холдингу Mirror Group Newspapers.

И, пусть процесс закончился, по мнению некоторых, на веселой ноте благодаря шутке одного из журналистов, посмеявшихся над лицемерностью, на его взгляд, пары принца Гарри и Меган Маркл, покинул здание суда герцог Сассекский в подавленном настроении.



Успел принц Гарри поделиться и тем, что оказался в суде из-за Меган Маркл и двух своих маленьких детей. Хотел на законодательном уровне обезопасить свою ячейку общества от прослушки и преследования, но не преуспел.



"Я хотел положить конец абсолютному вторжению в нашу жизнь и ненависти, которая исходила по отношению ко мне и герцогине Сассекской", – заявил принц Гарри.



