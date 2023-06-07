92-летний Иван Краско прокомментировал близкие отношения с 28-летней помощницей

Актер недолго жил в одиночестве и встретил даму своего сердца. На этот раз все как никогда серьезно.

Советский и российский актер Иван Краско известен многочисленными любовными интрижками и романами с молоденькими девушками. Артист признавался, что очень любвеобилен и постоянно ищет себе спутницу. несмотря на то, что в последнее время здоровье все чаще подводит актера, он все еще в строю.

На днях в эфире телешоу "За гранью" на НТВ выяснилось, что Иван Краско сошелся со своей помощницей Дарьей Пашковой. Оказывается, он начал встречаться с ней сразу после развода с Натальей Краско. Белокурая 28-летняя красотка постоянно крутилась рядом с Иваном Краско, при этом не подтверждала своего участия в его личной жизни.

Краско не только был знаком с Пашковой во время брака с бывшей женой, но и даже водил ее и ее мать в театр. Когда же Краско остался один, Пашкова моментально сблизилась с ним.

Сам Иван Краско уверяет, что ему просто нравится проводить время с Дарьей. При этом он называет ее "мое солнышко" имеет с ней много общих интересов. Бывший концертный директор Ивана Краско Вячеслав Смородинов уверен, что новая пассия артиста просто хочет претендовать на его имущество, хоть и не говорит об этом открыто.