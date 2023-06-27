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Вторник 27 июня

16:20"Ничего не вижу плохого": Чехова рассказала о поцелуях с 11-летним сыном 16:00"Мы уже давно не виделись": Дибров горюет из-за разлуки с живущей за границей внучкой 15:40"Вспоминать не будут": Прохор Шаляпин усомнился в величии Аллы Пугачевой 15:20"Пока она малышка": почему дочь Орловой еще не видела бабушку? 15:00Под Санкт-Петербургом мужчина обнаружил останки человека 14:40"Мы не общаемся": Звезда "Дальнобойщиков" Гостюхин боится не дожить до примирения с дочерью 14:20"Сидит без работы": Садальский рассказал о непростом положении Васильевой 14:00Россияне стали чаще страховать недвижимость 13:40Белокурая малышка: В Сети появилось фото предполагаемой дочери Заворотнюк и Чернышева 13:20Молоток и гвозди: Житель Вологодской области жестоко расправился с конкурентом 13:00Сгубил рак легких: стало известно о смерти звезды "Титаника" 12:40"Кому до тебя есть дело?": Кушанашвили жестко ответил собравшемуся в Россию Милохину 12:20Стало известно о боли Костомарова во время тренировок 12:00"С этим человеком не смогу построить семью": Чехова откровенно рассказала о личном 11:40"Моя кровиночка": Бузова поздравила сестру после ссоры 11:20Живущая в съемной квартире звезда "Кадетства" Захарова развенчала миф о богатстве актеров 11:00"Поеду обратно в Москву": Лазарева* заявила о намерении вернуться в Россию 10:40Воробьев поручил поддержать семью погибшего в Подмосковье пожарного 10:20"Всем хочется выброса эмоций": Киркоров внезапно обратился к россиянам с патриотической речью 10:00"Не исключаю выход на лед": Авербух сделал громкое заявление о Костомарове 09:40"Придать огласке": Волочкова публично встала на защиту артистов Большого театра 09:20О чем нужно узнать перед покупкой недвижимости в 2023 году 09:00"Я сделала девять абортов": Дана Борисова откровенно рассказала о личной трагедии 08:40Пугачева покидает Израиль из-за антироссийского шабаша Вайкуле 08:20Никита Михалков призвал к развитию отечественного кино 08:00За год массовые ЖК подешевели на 7% 07:30Специалисты призвали людей не подкармливать животных летом 06:37Бритни Спирс: наркозависимая или жертва бывшего мужа? 04:21Долгожданное воссоединение? Ирина Шейк и Бредли Купер слились в объятиях 02:25Василиса Володина предостерегла всех желающих связать себя узами брака 00:32Анонсировано появление сториз в "Телеграме" 00:09"Рианна и ДиКаприо будут тусить без меня": Боню позвали на вечеринку с мировыми звездами 23:59Элтон Джон дал последний концерт в своей карьере 23:40Исследование: употребление шоколада и молока может спровоцировать кошмарные сны 22:20Психолог порекомендовала россиянам завершать отпуск за 2 дня до выхода на работу 19:35В России решили утвердить метод контроля производителей меда 18:33Mr. Lee: в московском особняке открыли паназиатский гастроматерик 18:10Долина откровенно рассказала о тяжелом периоде материнства 18:00Воспаления на коже и раздраженный кишечник: какой вред для организма несет молоко 17:20"Выйдет еще на лед": Навка поддержала вставшего на протезы Костомарова 17:07Психолог рассказала россиянам о способе легкого восприятия негативных новостей 16:30"Конфликт с его дамой сердца": таролог заявила о причинах гибели Панина 16:08Кети Топурия поделилась тайными желаниями 15:30Сломала челюсть и лишилась зубов: подросток на самокате покалечил звезду "Ленкома" Митрошину 14:20Как правильно застраховать квартиру 14:00Как выходить из запоя: советы писателя Александра Пелевина 13:20Павел Прилучный держит Зепюр Брутян в строгости 13:00"Только так ты поймешь": Седокова помирилась с мужем после громкой ссоры 12:30Улучшилось состояние пострадавшего в ДТП с дочкой Пореченкова 12:20Мать отругала 45-летнюю Ольгу Орлову за ошибку: Все не так
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"Мы уже давно не виделись": Дибров горюет из-за разлуки с живущей за границей внучкой

"Мы уже давно не виделись": Дибров горюет из-за разлуки с живущей за границей внучкой
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Телеведущий рассказал, что пока не может встретиться с дочерью и внучкой.

Немногие люди могут похвастаться большой семьей. Однако у знаменитого журналиста Дмитрия Диброва таких проблем нет. В свои 63 года экс-ведущий программы "Кто хочет стать миллионером?" – не только отец пятерых детей, но и счастливый дедушка. Пока еще единственную внучку, Мию, шоумену подарила дочь от второго брака Лада. Дибров не чает в наследницах души, но не может видеться с ними так часто, как ему бы хотелось.

Известно, что 33-летняя дочь телеведущего уже давно перебралась в Париж. Разумеется, там же вместе с девушкой живет и ее ребенок. Внучка журналиста появилась на свет четыре года назад, но сегодня знаменитый дедушка видит ее лишь на фотографиях. Дмитрий Дибров признается, что ему давно не удавалось встретиться с наследницами, ведь попасть в Париж в последнее время не так уж просто.

"Сейчас в Париж особо не налетаешься, сами знаете. Поэтому мы уже давно не виделись", – рассказал Дибров.

Несмотря на то, что шоумен горюет из-за разлуки с живущей за границей внучкой, покидать страну он не спешит. Телеведущий опасается, что некоторые могут расценить его временный отъезд из России неправильно. Не секрет, что в последнее время многие знаменитости сталкиваются с критикой из-за поездок за границу. Поэтому пока Диброву остается наблюдать за взрослением внучки на расстоянии. По словам журналиста, в малышке уже прослеживаются его черты.

27 июня 2023, 16:00
Дмитрий Дибров. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
MK✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров

Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Марины Газмановой
Фото: соцсети Марины Газмановой
Фото: соцсети Марины Газмановой

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