"Мы не общаемся": Звезда "Дальнобойщиков" Гостюхин боится не дожить до примирения с дочерью

Звезда "Дальнобойщиков" Владимип Гостюхин раскрыл подробности конфликта с внебрачной дочерью, которая живет за границей.

Исполнитель главной роли в сериале "Дальнобойщики" был женат не один раз. Настоящее счастье он обрел в четвертом браке с Аллой Пролич. У 77-летнего актера также есть три дочери, одна из которых родилась вне брака, когда Владимир Гостюхин закрутил роман с тележурналисткой.

Артист всегда старался быть хорошим отцом для своих наследниц, однако не со всеми у него получилось построить идеальные отношения. Недавно он рассказал, что внебрачная дочь Александра ограничила с ним общение, а причиной стали разные взгляды на политические вопросы.

Девушка на данный момент замужем за афроамериканцем и живет в США. Что же касается родины, то от нее она буквально открестилась. Как и от своего звездного отца Владимира Гостюхина, который поддерживает свою страну.

"Мы не общаемся. Я писал, она не отвечала", – поделился своей личной бедой актер.

О своей позиции по отношению к родине Александра сообщила сестрам, а вот папе не звонит и не пишет, что очень его огорчает. Он не теряет надежды на то, что все-таки наладить связь со своей наследнице. Правда, боится, что не доживет до момента примирения.

"Это длительный процесс. Многие люди даже расходятся из-за этой ситуации", – рассказал Владимир Гостюхин.