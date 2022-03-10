Роскошная усадьба, чернокожий зять, отказ от ЭКО: как сейчас живет звезда "Дальнобойщиков" Гостюхин

Сегодня, 10 марта, 76-летие отмечает популярный актер Владимир Гостюхин. Как сейчас живет звезда сериалов "Оттепель", "Участковый" и "Дальнобойщики"?
Владимир Гостюхин проживает в Белоруссии. У актера и его четвертой жены Аллы Пролич есть квартира в Минске и роскошная загородная усадьба на границе с Литвой прямо у озера Болдук. На большом участке Гостюхина возведено два деревянных особнячка – один для хозяев, другой для гостей. Кроме того, Владимир Васильевич построил баню и пару летних беседок.
76-летния артист все еще активно снимается в кино. Скоро свет увидят несколько сериалов с участием актера – "Чудотворная", "Катюша" и "Обратный билет".
Рядом с Владимиром Гостюхиным любимая жена Алла Пролич. Вместе супруги уже более двух десятков лет и души не чают друг в друге. Владимир Васильевич намного старше избранницы – ей 56. Общих детей у пары нет. По словам Пролич, наследников ей "Бог не дал". Жена Гостюхина не скрывает, что сама отказалась от вариантов с ЭКО и суррогатным материнством, тем временем она не осуждает женщин, которые прибегают к этим методам.
Алла Пролич тепло общается с детьми Владимира Гостюхина от прошлых отношений. От второго брака у звезды "Дальнобойщиков" есть дочь Ирина, которой уже почти 50. В третьем браке у актера родилась Маргарита – ей 39. Кроме того, у Владимира Васильевича есть 35-летняя внебрачная наследница Александра.
Младшая дочка звезды кино и сериалов живет в США. Перу лет назад она вышла замуж за чернокожего. Пара арендует квартиру в Нью-Йорке. Зять Владимира Гостюхина – известный в американских музыкальных кругах диджей Сахир Умар.