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Четверг 15 июня

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"Это нонсенс": Газманова упрекнули в заработке на патриотических песнях

"Это нонсенс": Газманова упрекнули в заработке на патриотических песнях
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Создатель группы "Земляне" Владимир Киселев высказался о поступках артиста.

В последнее время творчество Олега Газманова вызывает много споров. Не секрет, что народный артист активно поддерживает российских военных и исполняет патриотические композиции. Композитор считает, что сейчас такие песни особенно необходимы. Однако в искренность его порывов верят не все.

Основатель группы "Земляне" Владимир Киселев высказался о некоторых знаменитостях, которые ратуют за патриотизм. Бизнесмен заявил, что уважает тех, кто не только открыто заявляет о своих взглядах, но и предпринимает конкретные действия. Особое восхищение у создателя "Земян" вызывают Юлия Барановская, Николай Басков и Григорий Лепс, которые, как он отмечает, "находятся на территориях" и помогают, не пользуясь поддержкой государства.

Также бизнесмен высказался о поступках Олега Газманова и Игоря Матвиенко. Владимир Киселев сомневается в искренности артистов и считает, что они ищут в непростой для родины ситуации собственную выгоду. Основатель группы "Земляне" упрекнул певцов в том, что они зарабатывают на своих патриотических песнях.

"Поэтому, когда мы узнаем, что такие народные артисты, как господин Матвиенко, господин Газманов получают деньги за написание патриотической песни, мне кажется, что в этот момент Иосиф Давидович Кобзон должен перевернуться в гробу. Ибо представить Кобзона, получающего деньги за свой патриотизм, это нонсенс", – высказал свое мнение Владимир Киселев.

15 июня 2023, 11:00
Олег Газманов. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Диброва на массаже, а Газманова на танцах: как отдыхают жены звездных пенсионеров

Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
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