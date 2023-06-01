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Четверг 1 июня

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Дибров поддержал новую ведущую "Кто хочет стать миллионером?" Караулову

Дибров поддержал новую ведущую "Кто хочет стать миллионером?" Караулову
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Экс-ведущий передачи высказался о певице, которая заняла его место.

Шоу "Кто хочет стать миллионером?" больше никогда не будет таким, каким его знали и любили многие зрители. Не так давно стало известно, что в знаменитой синей студии больше не появится Дмитрий Дибров. А ведь он вел программу более 15 лет и за это время стал буквально ее главным символом.

После новостей о том, что Первый канал расторг контракт с ведущим, публика принялась гадать, кто же займет его место. Впрочем, мучиться в догадках долго не пришлось. Несколько недель назад шоу вернулось в эфир после 10-месячного перерыва полностью обновленным. К удивлению зрителей, кресло Дмитрия Диброва заняла известная российская певица и телеведущая Юлианна Караулова.

Решение руководства передачи заменить ведущего огорчило немалую часть поклонников. Многие поспешили раскритиковать новую звезду программы уже после первого выпуска. А вот потерявший работу Дибров оказался к коллеге неожиданно благосклонен. Журналист поддержал Караулову и пожелал ей удачи.

Дмитрий напомнил, что много лет назад вокруг "Кто хочет стать миллионером?" уже разворачивалась похожая ситуация. Тогда ведущего временно заменили Максимом Галкиным*, а зрителей такие кадровые перестановки очень возмутили.

"Тогда Максим Галкин* выиграл конкурс на замещение должности ведущего и заменил меня. Тоже недовольные зрители требовали вернуть Диброва. И я говорил, что вы уже через три месяца забудете, что я когда-то вел...", – отметил Дмитрий Дибров.

* – признан иноагентом по решению Минюста РФ.

1 июня 2023, 12:00
Дмитрий Дибров. Фото: Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Полины Дибровой
Фото: соцсети Марины Газмановой
Фото: соцсети Марины Газмановой
Фото: соцсети Марины Газмановой

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