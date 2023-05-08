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"Он проигрывал эту игру": после смерти талант Юдашкина втоптали в грязь

"Он проигрывал эту игру": после смерти талант Юдашкина втоптали в грязь
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Бывший главред глянца Алена Долецкая высказала свое мнение.

Валентин Юдашкин умер 2 мая. Последние годы модельер боролся с онкологическим заболеванием. Несмотря на то что все надеялись на затяжную ремиссию, чуда не произошло. За два дня до смерти дизайнеру стало хуже, его увезли в больницу. Последние часы он провел в онкоцентре.

Конечно, после новостей о кончине Юдашкина многие стали вспоминать, каким он был при жизни, что делал, творил, создавал, кого одевал. Как известно, о покойниках либо хорошо, либо – никак. Однако бывший главный редактор глянцевого журнала Алена Долецкая решила все-таки высказать свое честное мнение о Валентине Юдашкине.

После смерти талант модельера втоптали в грязь, напомнив, что на самом деле его не принимали на Западе, хотя он туда очень стремился. И сама Долецкая лично не давала работам Юдашкина ходу. По ее словам, их связывали непростые отношения, точнее, ей просто не совсем нравилось то, что он делает. Как она отметила, ей было с чем сравнивать, ведь это были "жирные" годы, когда в Россию пришли все известные мировые бренды.

"И он проигрывал эту игру очевидно. Тот факт, что его носили постсоветские звезды, совершенно не делал его, так сказать, конвертируемым на мировом уровне моды", – поделилась бывший главред российского Vogue.

Правда, не все оказались согласны с мнением Алены Долецкой по поводу Валентина Юдашкина. Лена Сотникова, которая в свое время возглавляла другой глянцевый журнал, отметила, что коллега могла бы и промолчать через два дня после смерти человека.

"Где вы были раньше со своими разоблачениями? Умер человек. Молчите. Даже не так – заткнитесь", – написала Сотникова.

8 мая 2023, 13:25
Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Телеграм-канал "Стрелец-молодец"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Море слез и роз: звезды собираются у гроба Валентина Юдашкина

Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру
Похороны Валентина Юдашкина. Фото: Дни.ру

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