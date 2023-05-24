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Среда 24 мая

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Шоу фриков: звезды потрясли голой грудью и неприкрытым юбкой целлюлитом

Шоу фриков: звезды потрясли голой грудью и неприкрытым юбкой целлюлитом
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Феликс Грозданов

Феликс Грозданов

 Журналист, писатель, кандидат филологических наук, лауреат премии "Светский журналист года".

"Во всех ты, Душенька, нарядах хороша: // По образу ль какой царицы ты одета, // Пастушкою ль сидишь ты возле шалаша, // Во всех ты чудо света", – эти слова из поэмы Ипполита Богдановича "Душенька" хочется цитировать, впечатлившись смелыми нарядами и эпатажными образами звезд "красной дорожки" церемонии RU.TV.

Вот, например, блогер и ведущая Елена Сажина, она же Елена Балабанова, она же Helen Yes. До сих пор была в основном известна тем, что снималась в клипах Иды Галич, Кати Кокориной и Доминика Джокера. А теперь все запомнят, как два амбала таскали ее на диване, а она в это время теребила чужую собачонку на коленях, изображая из себя героиню картины – "художник" с репродукцией для полноты сходства стоял рядом. Диван, правда, этот едва не убил позировавшую рядом Ольгу Серябкину, но чего ради искусства не сделаешь! Как уверял Иосиф Кобзон, "я песне отдал все сполна".

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Вообще-то организаторы русской национальной музыкальной премии просили именитых гостей соблюдать "народный" дресс-код. Тем более, дарят победителям статуэтки в виде патриотичных самоваров. Но представление о "народности" оказалось очень разными – от китчевой хохломы и картонных "под золото" кокошников до шелкового исподнего наружу, траурных вуалей, накладных кос и перчаток до локтей, в которых обычно чистят сортиры.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Некоторые артистки забывали надеть юбки, так спешили выйти в свет. И представали пред всем честным народом в одном панье – каркасе, который придавал прежде юбкам пышность. Показывать, правда, там было особо нечего – целлюлитом разве кого удивишь!

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

А иные артисты, как 49-летний Митя Фомин, честно признавались, что пришли на дорожку без трусов – к черту формальности. И как только парча ему не натирала его порчу!.. Зато он был богато декорирован "самоцветами" – правда, пластиковыми и стеклянными. Но это ведь и не Филипп Киркоров, чай. Его, кстати, с перьями боа и розовыми шелковыми платьями тут не хватало.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Впрочем, не хватало сегодня и вкуса. Он ведь как деньги. Или есть, или нет. Денег сегодня у звезд явно поубавилось. Со вкусом же и раньше были проблемы. Зная эту проблему, премия RU.TV даже пригласила стилиста Александра Рогова на "красную дорожку". И были в итоге на премии те, кто выглядел не словно зашел по пути из кабака.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Другие же напоминал стареющих работницы провинциального борделя, которые вечером отправились на поиски клиентов. Хотя тут была такая публика, что хоть из трусов выскочи, а соблазнить не выйдет.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Впрочем, и в лучшие времена актуальной была пословица, что в Европе наряжаются, а в России – рядятся. А уж сейчас как там в Европе той – Бог ведает, не увидим уже, наверное.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Зато увидели поникшую голую грудь Ольги Серябкиной. И вдруг стало понятно, почему мужики часто таким прелестям препочитают других мужиков – ведь это антисекс. Увидели и балаклаву Марии Погребняк, под которой то ли следы пластики, то ли побоев. Увидели и накладные ногти нарядившейся Бабой Ягой (хотя можно было это уж специально и не подчеркивать сумочкой на курьих ножках), Алены Водонаевой. Ногти знатные – такие ежели отвалятся, паркет запросто поцарапать могут.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

И еще много увидели того, на что глаза бы не смотрели. Ведь люди, которые мнят себя звездами и должны, по идее, быть светом и примером для других, одеты так, как прежде и раздеться было стыдно.

Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру

Может, видеть иное мы просто не достойны?..

24 мая 2023, 08:10
Фото: Феликс Грозданов / Дни.ру
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Мода на века: что носили на Руси 800 лет назад и раньше

Поршни (10-15 века). Фото: Екатерина Ежова
Вязаные носки (10-14 века). Фото: Екатерина Ежова
Туфли с вышивкой (14 век). Фото: Екатерина Ежова
Обмотки с металлическими крючками (10-14 века). Фото: Екатерина Ежова
Сапоги с высоким голенищем (13 век). Фото: Екатерина Ежова

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