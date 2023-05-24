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Среда 24 мая

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"Постоянно врет!": гуляющую по красной дорожке в Каннах Викторию Боню разоблачили

"Постоянно врет!": гуляющую по красной дорожке в Каннах Викторию Боню разоблачили
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Известный блогер заявил, что Виктория Боня обманывает своих подписчиков.

Виктория Боня уже больше 10 лет появляется на красной дорожке Каннского кинофестиваля. Каждый такой выход бывшей участницы реалити-шоу "Дом-2" активно обсуждается в Сети, поскольку люди не понимают, какое отношение она имеет к кинематографу и зарубежному шоу-бизнесу. Кто именно приглашает российскую телезвезду на это мероприятие, остается загадкой. Но появляется все больше доказательств того, что Виктория такими выходами лишь укрепляет чувство собственной значимости, и на самом деле ее там никто не ждет.

Блогер Антон Суворкин, более известный как Anton S, в своем недавнем видео представил широкой аудитории разоблачение Бони. Сплетник обратил внимание на один из выходов телезвезды в Каннах, когда та появилась на красной дорожке якобы в драгоценностях известной швейцарской компании Chopard, чьи украшения стоят целое состояние. Тогда Виктория рассказывала, что те украшения "повесили" на нее представители этого ювелирного дома в целях рекламы. Так телезвезда лишний раз подчеркнула, что она особенная, под стать звездам мировой величины, которые тоже разгуливают по красной дорожке в драгоценностях от Chopard.

Но блогер заявил: Боня всех обманывает. "Она постоянно врет", – сказал Антон. По его словам, настоящие драгоценности от этой компании никто не позволил бы надеть бывшей участнице скандального российского телешоу, поскольку у той нет таких денег, и ее никто в зарубежных светских кругах не знает.

Фото: Dave Bedrosian/Keystone Press Agency/www,globallookpress.com

Также Антон обратил внимание на сайт Chopard, где упоминаются все знаменитости, которые являются или являлись амбассадорами бренда. Бони среди этого списка нет. На мысль о том, что на Виктории была подделка, наводит описание драгоценных камней, представленных на оригинальных украшениях компании.

"Как утверждают специалисты, нужно обратить внимание на переливы камня при естественном освещении. Если имеются желтый или синеватый оттенок, перед вами подделка. А может, даже полудрагоценный камень, который послужил заменителем", – сказал обозреватель и взглянул на фото светской львицы, где украшения действительно с желтизной.

Кроме того, будь это настоящее украшение от Chopard, к Боне бы приставили телохранителя, ведь на ее шее и в ушах было бы целое состояние – сотни миллионов долларов. Значит, это подделка с известного китайского интернет-магазина, сделал вывод Суворкин и показал скриншот того сайта.

Также он обсудил видео, на котором Викторию Боню якобы не пускают в отель, где собрались все знаменитости, посетившие красную дорожку Каннского кинофестиваля. Те кадры лишний раз убедили блогера в том, что экс-участница "Дома-2" мнит себя мегазвездой и убеждает других в этом.

24 мая 2023, 17:06
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
YouTube-канал "Anton S Live"• Требует проверки

Фоторепортаж

Волочкова, Кардашьян, Собчак: Звезды, чьи интимные фото "сливали" в Сеть

Виктория Боня. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Скарлетт Йоханссон. Фото: JAVIER ROJAS / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Ким Кардашьян. Фото: IMAGO / John Palmer / www.globallookpress.com
Наташа Королева и Тарзан. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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