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Среда 24 мая

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Косметолог дала рекомендации Виктории Боне по уколам красоты

Косметолог дала рекомендации Виктории Боне по уколам красоты
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Виктория Боня не скрывает, что пользуется услугами косметолога. Врач разобрала внешность телеведущей и дала ряд советов.

Виктория Боня стала всенародной любимицей 19 лет назад во времена популярности шоу "Дом-2". Уже тогда модель привлекала внимание общественности своими миловидными чертами лица, пухлыми губами, длиными волосами и яркой улыбкой. Однако тогда инъекционная косметология была еще не так развита, как сегодня, и очевидно, что симпатичный облик у Бони есть от природы.

Косметолог Анна Красота в беседе с "Дни.ру" дала Виктории Боне ряд рекомендаций по сохранению индивидуальности. По словам специалиста, Боня не скрывает, что прибегает к уколам красоты и следит за собой постоянно.

"Она ухаживает за собой, и это видно. Но первая моя рекомендация – это мера. Я про ботулотоксин, который у Виктории есть. Его стоит ставить не чаще трех раз в год. У Виктории видно, что ботокс стоит в верхней трети – это лоб, межбровка и глазки, может носик. Также это увлажнение лица – биоревитализация есть, то есть гиалуроновая кислота. Это курсом обязательно желательно 2-3 раза в год. По поводу контурной пластики губ, скул, носогубных складок. Вика девочка улыбчивая, поэтому это ей нужно. Также уходовыые процедуры, чистки, пилинги рекомендую, и домашний уход обязательно", – рассказала косметолог.

Также Анна Красота подчеркнула, что несмотря на многие процедуры, Виктория Боня смогла сохранить индивидуальность своего лица.

Анна Красота. Фото:

24 мая 2023, 15:00
Виктория Боня. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

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