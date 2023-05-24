Невозможно смотреть: черную от горя Гурцкая прятали под зонтиками у гроба мужа

В Богоявленском Кафедральном Соборе в Елохово завершилась панихида по заместителю министра образования России Петру Кучеренко. Желающих проститься собралось несколько сотен человек – полный храм. Но не меньше было и охраны.



Повышенный ажиотаж вокруг этих похорон связан с тем, что в последний путь провожали не просто рядового чиновника, а мужа певицы Дианы Гурцкая. Они были вместе почти 20 лет, воспитали прекрасного сына и стали образцовой парой в ветреном шоу-бизнесе.

Венки к храму принесли от землячества грузин России, губернатора Самарской области, от Светланы Медведевой... А из знаменитостей пришли проститься лично Лолита, Анита Цой, Юрий Аксюта и Марк Тишман.

Панихида продлилась до полудня, после чего под колокольный звон гроб с телом мужа Дианы Гурцкая вынесли из храма. Согласно библейским событиям, празднование Светлого Христова Воскресения продолжает 40 дней. Поэтому траурную процессию сопровождали песнопения "Христос Воскресе!" Их сейчас читают вместо "Царю Небесный".

А в эту время черную от горя звезду близкие пытались скрыть от зевак и камер, со всех сторон ее закрывали огромными черными зонтами, чтобы на нее было невозможно смотреть. Ведь еще накануне траурной церемонии прощания брат артистки признался, что не очень хочет видеть у гроба журналистов.

Напомним, 20 мая замминистра образования Петр Кучеренко летел в составе делегации из рабочей командировки с Кубы, но почувствовал сильное недомогание в самолете. Бортпроводники пытались помочь мужу знаменитой певицы. Но в итоге борт с мужем Гурцкая по решению командира экстренно приземлился в Минеральных водах. Местные врачи сразу поднялись в самолет и делали все возможное, чтобы спасти 46-летнего важного пассажира, но их старания оказались тщетными.