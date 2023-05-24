Душераздирающая сцена: слепая Гурцкая гладила мертвое тело мужа в гробу

В Елоховском соборе Москвы начинается церемония прощания с замминистра образования России Петром Кучеренко – мужем певицы Дианы Гурцкая.

Этот Богоявленский кафедральный собор является усыпальницей патриархов Московских Сергия и Алексия II. Здесь отпевали певицу Жанну Фриске, художника Илью Глазунова и актера Владимира Золотухина, дирижера Владимира Халилова.

Теперь же в центре храма стоит гроб с мужем Дианы Гурцкая...

Проститься с ним пришли члены Совета Федерации, ГосДумы, Министерства образования, коллеги и друзья. Певец Марк Тишман, певицы Лолита и Анита Цой, продюсер Юрий Аксюта – для них муж Гурцкая был близким человеком.

На саму Диану больно смотреть. В черной накидке, черных очках, она словно превратилась в тень. Слез уже нет – за эти дни все выплаканы. Она стоит и гроба и гладит лицо любимого человека, который подарил ей столько счастья, словно пытаясь запомнить его черты. Сын Константин, брат Роберт – все они тоже тут, строят и обнимают Диану. Они сегодня все осиротели.

Напомним, 20 мая замминистра образования Петр Кучеренко летел в составе делегации из рабочей командировки с Кубы, но почувствовал сильное недомогание в самолете. Бортпроводники пытались помочь мужу знаменитой певицы. Но в итоге борт с мужем Гурцкая по решению командира экстренно приземлился в Минеральных водах. Местные врачи сразу поднялись в самолет и делали все возможное, чтобы спасти 46-летнего важного пассажира, но их старания оказались тщетными.