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Пятница 19 мая

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Дочь Заворотнюк блеснула роскошной полуобнаженной фигурой в купальнике на яхте

Дочь Заворотнюк блеснула роскошной полуобнаженной фигурой в купальнике на яхте
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Анна Заворотнюк пребывает в великолепной форме и не стесняется лишний раз блеснуть оголенными участками тела.

Дочь знаменитой российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна раньше не так активно вела соцсети. Когда матери поставили страшный диагноз рак, девушка словно ушла в тень на какое-то время и ничего не комментировала. Однако со временем она "оттаяла" и стала общаться с подписчиками, но только не на тему больной матери.

Что происходит с Анастасией Заворотнюк, так до сих пор и не известно. Анна лишь изредка говорит, что все идет своим чередом и делает размытые намеки на то, что мать лечится. Никаких подробностей поклонники "Моей прекрасной няни" от звездной семьи не получают.

Тем временем Анна Заворотнюк вовсю строит свою жизнь. Со стороны порой кажется, что ее совсем не гложет смертельно опасный недуг матери, она словно и вовсе позабыла о ней. Так лучезарно Заворотнюк улыбалась на днях во время отдыха на яхте в Дубае.

В своем аккаунте Анна Заворотнюк показала кадры с морской прогулки, на которых блеснула роскошной полуобнаженной фигурой в маленьком купальнике. На голове у дочери Заворотнюк была широкополая шляпа, а лицо украшали массивные модные очки. Все говорило о том, что девушка прекрасно проводит время.

19 мая 2023, 20:31
Анна Заворотнюк. Фото: соцсети
соцсети• Требует проверки

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Фото: instagram.com/vikavorozhbit
Фото: instagram.com/vikavorozhbit
Фото: instagram.com/vikavorozhbit
Фото: instagram.com/vikavorozhbit
Фото: instagram.com/vikavorozhbit
Фото: instagram.com/vikavorozhbitorozhbit

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