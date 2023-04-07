Россия зажигает свечи: резко сдавший Дмитрий Маликов ушел на 54 году жизни

Последние слова Дмитрия Маликова ранили поклонников.

В таком довольно почетном возрасте знаменитый музыкант всегда старался жить на полную катушку и не отставать от молодежи. Правда, здоровье не всегда позволяло. Не так давно сладкоголосый певец жаловался на проблемы с самочувствием, чем вызвал волнения среди своих поклонников. Публика желала ему крепкого здоровья, но помогло ли это Дмитрию Маликову?

Определенно, да! Артист продолжает усердно работать и даже на 54-м году жизни радовать своих фанатов яркими концертами и новыми хитами. Сегодня, к примеру, рано утром музыкант ушел из дома на улицу, чтобы сделать своей преданной публике небольшой подарок – исполнить отрывок из новой песни. Люди как будто побывали на концерте своего любимца, а потому принялись благодарить его в комментариях за столь приятный поступок.

"Спасибо большое! Слушаем и наслаждаемся!" – обратились к Дмитрию Маликову довольные люди.

А некоторые россияне оказались в таком восторге, что решились на поступок, который точно важнее слова. В комментариях одна женщина написала, что проходила мимо храма и зажгла свечи за своего кумира.

"Тебе за здравие родной. Еще раз приболеешь, покусаю", – сообщила певцу поклонница и приложила снимок, на котором держит свечу напротив иконы.

Артист, к слову, никак не отреагировал на такую заботу. Может быть, еще не заметил сообщения своей преданной фанатки. Но зная то, как тепло общается с публикой Дмитрий Маликов, он точно поблагодарит женщину за такой поступок.