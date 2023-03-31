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Пятница 31 марта

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"Вместе": Маликов признался в близкой связи с 26-летней девушкой на стороне

"Вместе": Маликов признался в близкой связи с 26-летней девушкой на стороне
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Маликов не намерен останавливаться в 53 и хочет еще пожить полноценно.

Российский певец и композитор Дмитрий Маликов всегда в тренде, несмотря на то, что ему уже 53. Он успевает работать как на аудиторию старшего поколения, так и на молодежь. Для этого артист постоянно крутится в кругах юных начинающих исполнителей, которые привносят в культуру свежий взгляд на музыку.

Дмирий Маликов признался, что для поддержания имиджа необходимо записывать совместные треки с кумирами нынешних школьников и студентов. Так звезда может дольше продержаться в топе. Но певец не думал о том, что такая тактика может оказаться небезопасной.

Недавно Дмитрий Маликов познакомился на съемках с молодой 26-летней начинающей певицей Мией Бойко, которая засела у него в самом сердце. Девушка сразу покорила артиста, о чем он без стеснения сказал. Влюбчивый композитор всегда должен иметь на примете музу, и конечно, их связывают только рабочие отношения.

Маликов направо и налево поет Бойко дифирамбы, расхваливая ее талант. По словам певца, именно такую, как она, любят дети, и это может отлично сработать. Именно поэтому Маликов хочет записать с ней дуэт. В такой творческой связи на стороне он сообщил сам в недавнем интервью.

"Мы подружились и подумываем что-то сделать вместе", – заявил наивный Дмитрий Маликов.

Интересно, думает ли так сама Мия Бойко... Что она подумывает сделать вместе с женатым Маликовым, еще очень большой вопрос.

31 марта 2023, 09:20
Дмитрий Маликов. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
МК✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Маликов с женой повеселились на публике

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