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Четверг 6 апреля

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Довел до экстаза: Высунутый причиндал любовника Бабкиной брызнул струей прямо на Васильева

Довел до экстаза: Высунутый причиндал любовника Бабкиной брызнул струей прямо на Васильева
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Гражданский муж Надежды Бабкиной показал видео.

Народная артистка долгое время находилась в отношениях с Евгением Гором, старше которого на 30 лет. Однако пара почему-то так и не распилась, так что молодой кавалер так и оставался для нее любовником или, гражданским мужем, Однако в прошлом году поползли тревожные слухи о том, что этот крепкий союз развалился. А недавно коллега Надежды Бабкиной по шоу "Модный приговор" Александр Васильев подтвердил ее расставание с певцом.

Странно, что именно историк моды решился проболтаться о личной жизни артистки. Впрочем, кажется, у него с теперь уже экс-любовником коллеги за годы этого союза сложились теплые отношения. На странице Евгения Гора появился интересный ролик с участием Александра Васильева, который тому доказательство.

Бывший гражданский муж Надежды Бабкиной, как известно, не только поет, но и производит собственные духи. Так вот, историк моды решил опробовать их на себе. На кадрах видно, как причиндал Евгения Гора в виде флакона брызнул струей прямо на Александра Васильева. Судя по всему, аромат довел его до экстаза, ведь сам маэстро принялся публично расхваливать автора.

"Он очень талантливый, да?" – произнес вслух телеведущий, оценивая шедевр экс-возлюбленного Надежды Бабкиной.

6 апреля 2023, 12:00
Надежда Бабкина. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Бабкина, Кадышева, Крыгина: Надежды российской эстрады

Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Фото: кадр YouTube

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