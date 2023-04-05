"Мальчик или девочка?": Скрывавшая беременность Муцениеце кормит малыша под камерой

Агата Муцениеце приласкала ребеночка.

Знаменитой актрисе досталась идеальная фигура, которая позволяет ей работать даже тогда, когда она находится в интересном положении. В одном из давних интервью звезда рассказывала, что успешно скрывала беременность во время съемок сериала "Гражданский брак". Второго ребенка Агата Муцениеце и Павел Прилучный не планировали, так что тест с двумя полосками стал сюрпризом, а растущий живот пришлось прятать, чтобы зрители ничего не заметили.

Сейчас актриса одна воспитывает двоих детей, а тело настолько в идеальной форме, что ее пригласили участвовать в проекта "Другая абсолютно нага", где она предстает перед зрителями в откровенных образах. Ее дети уже довольно взрослые, а мысли о материнстве уже позади. Поэтому сейчас у звезды есть возможность работать, не думая о том, как скрыть беременность.

А проектов у Агаты Муцениеце стало в последнее время много. В своем микроблоге экс-супруга Павла Прилучного поделилась несколькими роликами со съемочной площадки. Пока не ясно, что именно готовит для зрителей звезда, но она все же показала, кто еще принимает участие в съемках.

И один герой поклонников явно довел до умиления. Им оказался медвежонок – пока еще совсем безобидный ребенок. Под камерой своего телефона актриса кормит малыша своей рукой и время от времени отпускает реплики за кадром.

"Ты сладкий мальчик! Или это девочка у нас сегодня?" – нежным голосом произнесла Агата Муцениеце, приласкавшая детеныша хищника по имени Алеша.