"Невеста": нацепившая белое платье и фату дочь Маликова устроила девичник перед свадьбой

В свои 53 года Дмитрий Маликов добился успеха со всех сторон. Он — талантливый и популярный музыкант с преданными слушателями. Артист часто снимается в рекламе и музыкальных шоу. А дома его всегда ждет любимая супруга и дети. С 1994 года Дмитрий в отношениях с Еленой Изаксон. У пары двое детей — дочь и сын.
Старшей дочери Маликова Стефании 23 года. Она занимается одеждой, из-под рук девушки вышел собственный бренд стильных вещей и украшений. Кроме этого, в планах выпуск и линейки косметики. Сейчас наследница Дмитрия готовится к важному событию — выходу новой коллекции в преддверье нового сезона.
В линейке будут как летние наряды, так и специальная Bridal ("Невеста") — одежда для свадьбы. Нацепившая на модель белое платье и фату девушка устроила настоящий девичник. Через стильные кадры Стефания Маликова поделилась секретами дизайнерского творчества со своими клиентками-девушками.
Поклонники зашептались — может быть дочь Дмитрия Маликова и сама собралась под венец. Официально девушка не комментирует личную жизнь. Ей приписывают роман с сыном известного бизнесмена и хоккеистом, но она отмалчивается. Значит, настоящая свадьба с женихом у Маликовой еще впереди.