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Пятница 28 апреля

14:20"Больше, чем у Харламова": Стонущая Асмус потискала член перед камерой 14:00"Это ужасно": Губин яростно вмазал схватившемуся за конец Киркорова Шаману 13:40В подмосковном Клину вспыхнул масштабный пожар 13:20В колготках и блестящем боди: Появившегося на людях в бабьем тряпье Киркорова подняли на вилы 13:00Мамины глаза: красавица-дочь поразила фантастическим сходством с умершей Началовой 12:40"Чушь, ложь": раскрыт обман с продажей замка Пугачевой 12:00"Сядет за решетку": Облапавший фанатку за грудь Киркоров по уши вляпался 11:40"Рыдала ему в трубку": Объявившая о беременности нищебродка Лолита рассталась с любимым 11:20Ответит в суде: "королева марафонов" Блиновская исполнила желание правоохранительных органов 11:00Некроз, гангрена и ампутация: врач вынес приговор запустившему себя Жукову 10:40"Нам не по пути": объявившая об активном поиске Нинидзе сунула Виторгану свой завядший цветок 10:20"Была задержана": Последовавшая примеру Блиновской Собчак нашла проблем на свою голову 10:00"Боюсь умереть каждый день": не стало разбитого невралгией Андрея Губина 09:40"Буду ее продолжением": внучка о своей судьбе после смерти Долиной 09:20Ботокс, ринопластика, липосакция: Какик пластические операции делала Виктория Боня 09:00Поселились в США, но зарабатывали в России: кто из звезд уехал до СВО 08:40Как по закону избежать работы в майские праздники 08:20Интерес пропал: Робби Уильямс обламывает жену в интиме после отказа от препарата 08:00Спрос на элитные ЖК подскочил в 2,5 раза 06:26"Чудовищные вещи": всплыло темное прошлое арестованного брата Волковой 04:05Как подобрать солнечные очки: объяснила офтальмолог 02:14На каждого арендатора приходится 3 квартиры 00:22Невозможно узнать: в кого превратилась наркозависимая алкоголичка Линдси Лохан 21:58Не стало Софии Ротару: звезду помянули на громкой церемонии 21:06"Перестала вставать": Хирург склонился над Поплавской после отказа почек 20:34Осунулся и сдал: ставший затворником Нагиев появился на юбилее Долиной 19:21Развод и девичья фамилия: нарожавшая от Матвеева Боярская потеряла все 19:00"Приятный бонус": к ЕГЭ раздают дополнительные баллы 18:40"Дешевый хайп": продажа замка Пугачевой оказалась фальшивкой 18:20"Заставил обратить внимание": SHAMAN вывалил свое добро наедине с Киркоровым 18:00"Предательство": в паршивом браке Собчак и Богомолова вылез любовник 17:40Прощание с Филиппом Киркоровым: У гроба знаменитости выстроились сотни россиян с цветами 17:20Обман ради пиара? Вскрылись новые детали засекреченной болезни Власовой 17:00Кадры обысков в коттедже спущенной с небес на землю Блиновской попали в Сеть 16:40"Человек элементарно врал": Надурившую россиян на круглую сумму Боню сдали с потрохами 16:20Мать и ребенок сорвались со скалы во время прогулки в горах Краснодарского края 16:00"Давно": Обосновавшаяся в Испании Ковальчук беззаботно живет на деньги россиян 15:40 "Папа Коля": скромный одиночка Цискаридзе рассекретил взрослую дочь 15:20"Такая задрипанная": Голая Волочкова сунула россиянам под нос свое интимное место 15:00Будет гореть в аду: вскрылось наглое вранье венчанной жены еврея-иноагента Пугачевой священнику 14:40Как прокаженная: Народ шарахается от изуродовавшей себя Пугачевой 14:20"Ребят, простите": прозревший российский комик вышел с покаянием и признал Зеленского фашистом 14:00В подмосковной Коломне рухнула стена районной больницы 13:40По стопам Пугачевой: у задержанной Блиновской нашли недвижимость на миллиард 13:00"Вот это порода": Рудковская оценила мужскую силу спутавшегося с молодухой 90-летнего Киркорова 12:40"Катись!": Перед носом получившей второе гражданство Орбакайте захлопнули дверь 12:20Скрутили на границе: Видео задержания связанной по рукам Блиновской слили в Сеть 12:00В каких регионах России подорожала аренда частной недвижимости 11:40Спрятавшая почерневшую руку кровавая Долина избавилась от верхнего слоя кожи 11:20"Сколько сантиметров?": Погладивший розовую головку Киркоров раскрыл размер своего достоинства
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"Это ужасно": Губин яростно вмазал схватившемуся за конец Киркорова Шаману

"Это ужасно": Губин яростно вмазал схватившемуся за конец Киркорова Шаману
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Певец публично унизил коллегу

В последнее время звезда 90-х Андрей Губин редко напоминает о себе. Певец долгое время борется с тяжелым неврологическим заболеванием и почти не дает интервью. Но в те редкие моменты, когда исполнитель хита "Ночь" все же выходит на связь, его появление не остается незамеченным.

В этот раз артист согласился побеседовать с Андреем Малаховым. Телеведущий не только побывал у Губина в гостях, но и задал ему несколько каверзных вопросов. В какой-то момент речь зашла о творчестве некоторых небезызвестных коллег Губина. Если поп-короля Филиппа Киркорова певец буквально засыпал похвалой и комплиментами, то с другой звездой обошелся далеко не так ласково.

Артистом, по которому жестко прошелся тяжелобольной Андрей Губин, стал популярный среди многих слушателей SHAMAN. Выяснилось, что звезда 90-х знакома с творчеством молодого исполнителя, но не входит в число его почитателей. Губин нелестно высказался о репертуаре кумира молодежи, назвав его "нафталином".

"SHAMAN – это вообще ужасно. Поет он нормально, симпатичный пацан. Это в наше время, в 90-е смотрелось бы старомодным, а сейчас 2023 год. SHAMAN – это такой нафталин для меня", – яростно вмазал артисту Андрей Губин.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как SHAMAN схватился за конец Филиппа Киркорова. Десять лет назад начинающий артист выбыл из проекта "Фактор А" по решению Аллы Пугачевой. Тогда молодой певец забрал у поп-короля микрофон, взявшись за его нижнюю часть, и ответил Примадонне, что они встречаются не в последний раз.

28 апреля 2023, 14:00
Ярослав Дронов. Фото: Bulkin Sergey / news.ru via globallookpress.com / www.globallookpress.com
Шоу "Малахов"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Что стало с Андреем Губиным

Андрей Губин в настоящее время меньше поет, но чаще появляется на ток-шоу.
Артист утверждает, что устал от повышенного внимания.
А недавно объявился парень, который назвал себя внебрачным сыном Губина.
Когда-то Андрей Губин был любимцем девчонок.
У него был манкий взгляд и очаровательная улыбка.
Губин был невероятно популярен благодаря таким песням как "Птица", "Лиза", "Танцы".
Он не только пел, но и писал песни.
Губин тщательно следил за модой.
От него без ума были и коллеги по сцене (с Жанной Фриске).
Да и сейчас Андрея поддерживают артисты (с певицей Юлией Береттой).
Андрея любят девушки.
Впрочем, и парни тоже.
Сейчас у Андрея абсолютно затравленный, потерянный взгляд.
Тем не менее, Андрей тщательно следит за собой.

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