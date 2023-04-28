"Это ужасно": Губин яростно вмазал схватившемуся за конец Киркорова Шаману

Певец публично унизил коллегу

В последнее время звезда 90-х Андрей Губин редко напоминает о себе. Певец долгое время борется с тяжелым неврологическим заболеванием и почти не дает интервью. Но в те редкие моменты, когда исполнитель хита "Ночь" все же выходит на связь, его появление не остается незамеченным.

В этот раз артист согласился побеседовать с Андреем Малаховым. Телеведущий не только побывал у Губина в гостях, но и задал ему несколько каверзных вопросов. В какой-то момент речь зашла о творчестве некоторых небезызвестных коллег Губина. Если поп-короля Филиппа Киркорова певец буквально засыпал похвалой и комплиментами, то с другой звездой обошелся далеко не так ласково.

Артистом, по которому жестко прошелся тяжелобольной Андрей Губин, стал популярный среди многих слушателей SHAMAN. Выяснилось, что звезда 90-х знакома с творчеством молодого исполнителя, но не входит в число его почитателей. Губин нелестно высказался о репертуаре кумира молодежи, назвав его "нафталином".

"SHAMAN – это вообще ужасно. Поет он нормально, симпатичный пацан. Это в наше время, в 90-е смотрелось бы старомодным, а сейчас 2023 год. SHAMAN – это такой нафталин для меня", – яростно вмазал артисту Андрей Губин.

Ранее "Дни.ру" писали о том, как SHAMAN схватился за конец Филиппа Киркорова. Десять лет назад начинающий артист выбыл из проекта "Фактор А" по решению Аллы Пугачевой. Тогда молодой певец забрал у поп-короля микрофон, взявшись за его нижнюю часть, и ответил Примадонне, что они встречаются не в последний раз.