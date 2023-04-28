"Боюсь умереть каждый день": не стало разбитого невралгией Андрея Губина

Андрей Губин так и не смог побороть болезнь.

Заслуженный артист России Андрей Губин блистал на музыкальном олимпе в 90-е годы. Исполнив такие хиты, как "Ночь", "Девушки как звезды", "Танцы", "Зима-холода", "Мальчик бродяга" и другие, он заработал любовь миллионов поклонников. В середине 2000-х певец взял перерыв, чтобы заняться продюсированием, а более десяти лет назад и вовсе пропал с экранов.

Лишь изредка Андрей Губин появлялся на ток-шоу, однако уже было понятно, что у артиста есть серьезные проблемы со здоровьем. Действительно, долгое время звезде 90-х приходилось активно бороться с тяжелым недугом. Увы, но взять верх над болезнью у него не получилось.

Как отметил сам музыкант, на лечение он потратил порядка 150 тысяч долларов. Чтобы избавиться от тяжелого невралгического заболевания, певец ездил в клиники Германии и Израиля. Исполнитель даже отправился в Китай, где ему провели иглоукалывание. Однако ничего не помогло.

В России Андрей Губин, по его же словам, лежал в отделении депрессии клиники неврозов. Певец подчеркнул, что там же в свое время проходили лечение известные отечественные звезды, хотя само лечебное учреждение он пренебрежительно назвал психушкой.

В итоге и там звезды не стало. Андрей Губин выписался и отправился жить в загородный дом. Сейчас он практически ни с кем не общается, однако согласился дать интервью Андрею Малахову и поделиться своей проблемой. "Боюсь умереть каждый день" – заявил артист, перечисляя свои симптомы.