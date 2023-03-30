Давно вместе: пустивший слюну SHAMAN взял конец у Киркорова на глазах у Пугачевой

Певец SHAMAN выжидал своего часа.

Популярный певец SHAMAN прославился после выхода песни "Я — русский". Для многих его появление стало сенсаций, как гром на ясном небе отечественного шоу-бизнеса. И лишь немногие смогли узнать за дредами и кожаными штанами Ярослава Дронова — участника проекта "Фактор А".

Десять лет назад начинающий артист пришел на проект "Фактор А", но покинул проект по решению Аллы Пугачевой. Пустивший слюну на большую сцену SHAMAN не смог впечатлить Примадонну, облачившуюся в детский бантик. Но даже в тяжелый момент Ярослав нашел утешение… в лице Филиппа Киркорова.

Самопровозглашенный король поп-эстрады дал слово SHAMAN, чтобы тот мог высказать все свои чувства на глазах у Пугачевой. Дронов нацелился на микрофон Киркорова, взял конец прибора и заявил, что далеко не последний раз встречается с Аллой Борисовной.

"По традиции — вы еще обо мне услышите", — самоуверенно заявил артист.

Получается, что Дронов и Пугачева давно вместе приобщились к миру конкурсной музыки. Однако что десять лет назад, что сегодня они не разделяют общих взглядов. Пока SHAMAN покоряет города с одной песней, Алла Пугачева налаживает быт в Израиле. Поклонникам вновь остается только гадать, кто же остался с победой в этом соревновании.