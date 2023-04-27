"Перестала вставать": Хирург склонился над Поплавской после отказа почек

Яна Поплавская оказалась на грани.



Каждому из нас, так или иначе, близка тема медицины. Волею судьбы оказала она большое влияние и на жизнь актрисы Яны Поплавской, прославившейся как Красная шапочка в одноименном советском кинофильме.

Еще в период популярности тайских таблеток для похудения прибегнуть к ним решила и Поплавская. Вслед за первым результатами последовало резкое ухудшение самочувствия, а затем и госпитализация.



"Наступил момент, когда я фактически перестала вставать", – с ужасом вспоминала Яна Поплавская, мысленно падая в ноги врачам-спасителям, которые откачали ее в роковой день.

Кроме того, медикам Яна обязана и здоровьем своего сына Клима. Один из самых прославленных хирургов России Леонид Рошаль приложил руку к тому, чтобы поставить мальчика на ноги после тяжелых травм.

Поэтому неудивительно, что в день 90-летия светилы медицины Яна Поплавская захотела поздравить его с днем рождения и написать про него несколько теплых слов. Леонид Рошаль, по словам Поплавской, врач от Бога: он брался оперировать даже самых безнадежных пациентов. Также, со слов актрисы, совместно они боролись за отказ от монополии на трансплантацию почек.



Кроме того, Леонид Рошаль еще и настоящий герой. Без тени страха он вошел в захваченный центр на Дубровке, а затем и в школу в Беслане, позднее лечил раненых студентов Керченского колледжа.

Свою проникновенную речь актриса сопроводила совместным снимком. На фото улыбающийся хирург склонился над Яной Поплавской, будто поддерживая блондинку как настоящий мужчина, который повидал по долгу службы немало, в том числе отказ почек у пациентов.



"Дай Бог Вам еще сил и здоровья! Спасибо за все, Леонид Михайлович!" – вложила душу в поздравление Яна Поплавская.





