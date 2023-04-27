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Четверг 27 апреля

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Обман ради пиара? Вскрылись новые детали засекреченной болезни Власовой

Обман ради пиара? Вскрылись новые детали засекреченной болезни Власовой
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Существует мнение, что болезнь актрисы может быть инсценированной

Наталья Власова попала в больницу несколько дней назад. Звезду 90-х госпитализировали во время корпоратива, когда она почувствовала себя плохо и потеряла сознание. С тех пор о состоянии здоровья артистки то и дело всплывали новые неутешительные подробности. Сообщалось, что Власовой сделали операцию на сердце, а затем у певицы якобы отказали почки и ее перевели в реанимацию. Однако печальным новостям поверили далеко не все.

На днях PR-директор Натальи Власовой Андрей Карпов прокомментировал случившееся. Он подтвердил госпитализацию и сообщил, что хороших новостей ждать пока не приходится, но подробнее о ее самочувствии говорить отказался. Родные и близкие певицы тоже пока не дали никаких комментариев. В результате ситуация с состоянием звезды оказалась окутана слухами.

Если у одних сложилось мнение, будто болезнь Власовой строго засекречена, то другие считают, что у молчания есть вполне объяснимая причина. Некоторые предполагают, что информация о госпитализации исполнительницы хита "Я у твоих ног" может быть обманом ради пиара. Пятый канал побеседовал с продюсером Сергеем Лавровым, услугами которого, по его словам, в свое время пользовалась артистка. Он сообщил, что звезды часто прибегают к подобным уловкам.

"Дело все в том, что артисты очень, чтобы концерт продавался хорошо, прибегают к каким-то фишкам— пожениться, развестись, забеременеть или еще что-то", – отметил Сергей Лавров.

27 апреля 2023, 17:20
Наталья Власова. Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Пятый канал✓ Надежный источник

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