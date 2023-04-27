Прощай, кумир: умер Басилашвили

Большая потеря для российского кино!

Какое горе! Какое потрясение для всех! Не стало Басилашвили... Актер, режиссер и доцент института искусств и культуры, он скончался 26 апреля.. Об этом сообщила выпускница учебного заведения, где работал Басилашвили, Татьяна Глущенко на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

"Мой великий мастер!.. Царствие Вам небесное", — говорится в ее скорбной публикации.

Он работал в Тбилисском русском ТЮЗе и Волгоградском театре юного зрителя, с середины стал преподавать, поставил спектакли "Прощай, овраг" и "Али-баба и сорок разбойников". В 1986-м снялся в психологической драме студии "Грузия-фильм" "Давай поговорим". И был кумиром для многих людей!

О причинах смерти легенды кино пока ничего не говорится.

Стоит заметить, что умерший Евгений Басилашвили является всего лишь однофамильцем Ольга Басилашвили, но в родстве они не состоят. Евгений Басилашвили работал в Тбилиси, является заслуженным артистом Грузинской ССР, а семья Олега Басилашвили жила там в эвакуации. Его отец восстановил грузинскую фамилию Басилашвили, до этого дед был Бачило, а на русский лад предки звались Басиловыми; обе фамилии означают "потомок Басила (Василия)".