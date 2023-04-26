"Счастливые": сияющая Гагарина сошлась с бывшим мужем

Полина Гагарина смогла войти в одну реку дважды и очень этому рада.



Не успели пользователи Сети поздравить бывшего мужа Полины Гагариной, который буквально только что женился, как стало известно что снимки – лишь рабочая фотосессия. А ведь многие, в том числе и, вполне вероятно, Полина Гагарина порадовались за то, что Дмитрий Исхаков теперь пристроен.

Впрочем, приятные известия для поклонников все равно есть. Топор войны между бывшими супругами наконец-то зарыт, о чем Полина с гордостью сообщила в своем личном блоге.

Полина Гагарина при помощи фото дала понять, что сошлась с бывшим мужем. Правда лишь на время и по очень весомому поводу, которым стало 6-летие их дочери Мии.

Чтобы порадовать малышку, Полина Гагарина распорядилась украсить жилье воздушными шарами и интерьерными скульптурами, а в качестве вишенки на торте подготовила самый ценный сюрприз – встречу отца и дочери.

"Счастливые родители лучший девочки на свете", – написала сияющая Полина Гагарина под совместным снимком с Дмитрием Исхаковым.

Напомним, что после развода между супругами разразилась настоящая война. Дмитрий утверждает, что Полина сильно ограничивала его общение с детьми, а иногда и вовсе не давала видеть пасынка и дочь. Желая отстоять свои права, он даже был вынужден подать на бывшую супругу в суд.



Теперь драмы действительно больше нет, поэтому, уверены многие, дочь Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова будет благодарна родителям за то, что они смогли наладить свое общение.



