"Сегодня женился": бывший муж Гагариной показал фото с очаровательной невестой

Поклонники засыпали Исхакова поздравлениями

Брак певицы Полины Гагариной и звездного фотографа Дмитрия Исхакова распался в 2019 году. Развод был долгим, проходил с громким скандалом и породил немало сплетен. Впрочем, с тех пор утекло много воды. Теперь экс-супруги строят личную жизнь отдельно друг от друга.

Пока Полина Гагарина наслаждается идиллией в отношениях с новым возлюбленным Владимиром Чиняевым, ее бывший муж никак не афиширует личную жизнь. После развода с исполнительницей хита "Драмы больше нет" Исхаков отмечал, что свободен и пока не планирует пускаться в любовные приключения. Именно поэтому многие поклонники так удивились, когда фотограф неожиданно предстал в своем блоге в нарядном костюме жениха.

На опубликованных кадрах Дмитрий появился в компании загадочной и очаровательной невесты. Мужчина трепетно заглядывает в глаза брюнетке в белом платье, нежно обнимает ее за талию и выглядит абсолютно счастливым. "Дмитрий Ильич сегодня женился!", – подписан один из снимков.

Поклонники поспешили поздравить фотографа с радостным событием, но свадебная фотосессия оказалась обычным рабочим процессом. Увы, Исхаков стал женихом лишь ради проекта. На деле же бывший муж Гагариной по-прежнему остается холостяком.