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Среда 26 апреля

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"Сегодня женился": бывший муж Гагариной показал фото с очаровательной невестой

"Сегодня женился": бывший муж Гагариной показал фото с очаровательной невестой
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Поклонники засыпали Исхакова поздравлениями

Брак певицы Полины Гагариной и звездного фотографа Дмитрия Исхакова распался в 2019 году. Развод был долгим, проходил с громким скандалом и породил немало сплетен. Впрочем, с тех пор утекло много воды. Теперь экс-супруги строят личную жизнь отдельно друг от друга.

Пока Полина Гагарина наслаждается идиллией в отношениях с новым возлюбленным Владимиром Чиняевым, ее бывший муж никак не афиширует личную жизнь. После развода с исполнительницей хита "Драмы больше нет" Исхаков отмечал, что свободен и пока не планирует пускаться в любовные приключения. Именно поэтому многие поклонники так удивились, когда фотограф неожиданно предстал в своем блоге в нарядном костюме жениха.

На опубликованных кадрах Дмитрий появился в компании загадочной и очаровательной невесты. Мужчина трепетно заглядывает в глаза брюнетке в белом платье, нежно обнимает ее за талию и выглядит абсолютно счастливым. "Дмитрий Ильич сегодня женился!", – подписан один из снимков.

Поклонники поспешили поздравить фотографа с радостным событием, но свадебная фотосессия оказалась обычным рабочим процессом. Увы, Исхаков стал женихом лишь ради проекта. На деле же бывший муж Гагариной по-прежнему остается холостяком.

26 апреля 2023, 17:40
Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков. Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
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Фоторепортаж

Шаляпин, Рудковская, Бузова: кто из российских звезд подписал брачный договор

Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Полина Гагарина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Татьяна Веденеева. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Яна Рудковская. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com

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