"Похоронили": Вернувшаяся домой Кожевникова увидела откинувшихся малышей

Мария Кожевникова рассказала о страшном.

Большинство, пожалуй, знают блондинку по одной яркой роли – Аллочки из "Универа". Ставшая знаменитой актриса отодвинула карьеру на второй план и всю себя посвятила детям. Наследников у Марии Кожевниковой трое, и все мальчики.

Звезда часто рассказывает поклонникам в соцсетях о том, чем и как живет ее семья. Например, в марте на страничке звезды появился снимок с заграничного пляжа, на котором она отмечала Международный женский день. Актриса пожаловалась, что до этого отдохнуть не получалось из-за тренировок сыновей. А потому стало ясно, что все свое свободное время актриса тратит на детей.

Помимо забот о наследниках Мария Кожевникова не прочь поднять социально значимые вопросы, когда появляется такая возможность. Вернувшись домой в Россию, листая ленту в соцсетях, она увидела фотографию откинувшихся малышей – маленьких свиристелей, которые лежат на земле и кажутся мертвыми. Этот снимок появился на ее странице с подписью.

"Они живы! Важно не наступать и не выбрасывать", – предостерегла поклонников звезда.

Как оказалось, россияне часто встречают птиц в таком состоянии и думают, что они неживые.

"Я похоронила штук пять", – поделилась печальным опытом пользовательница в комментариях.

Однако на деле пернатые просто-напросто наелись забродивших ягод. И самое правильно, что может сделать человек, оттащить их с дороги. Вот такие важные темы поднимает Мария Кожевникова, помогая природе.