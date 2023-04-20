Главное из мира шоу-бизнеса: проект "На днях" Тесты Подробности состояния Костомарова Игры Сонник

Топ новостей недели

Ангельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали землеАнгельский лик на гранитном камне: тело покинувшей нас Цымбалюк-Романовской предали земле 4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас4 года борьбы с раком: дочь показала Заворотнюк-старшую без прикрас "Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации"Другого выхода нет": Галкин выступил в поддержку спецоперации "Настоящая битва": униженный сыном король Карл III пытается сохранить отношения с принцем Уильямом"Настоящая битва": униженный сыном король Карл III пытается сохранить отношения с принцем Уильямом

Лента новостей

Четверг 20 апреля

20:00Скончался популярный российский певец 19:20"Пусть все посмотрят!": бывший пригрозил Семенович опубликовать ее "голые" фото 19:00"Поролоновый зад": всплыла правда о пластике ягодиц Киркорова 18:40"Похоронили": Вернувшаяся домой Кожевникова увидела откинувшихся малышей 18:20Загнанный в угол Козловский врезал своему обвинителю: Ни малейшего отношения к действительности 18:00"Мне плохо": хлещущая алкоголь из банки Седокова бросила детей на чужого мужика и сбежала 17:40"Держите дистанцию!": новый мужик склонил похоронившую Богомолова Собчак к близости 17:20Затронувший члены Садальский задумался о попе Киркорова: Две растекшиеся ватрушки 17:00"Многие уже поняли трагичность своего положения": Михалков об уехавших звездах 16:40Май, не зевай: чем заняться в долгие весенние каникулы 16:20"Жизнь будет недолгой": Узнавшая о неизлечимой болезни малышки Орлова не находит себе места 16:00Злоумышленники похитили мать помощницы члена Совета Федерации 15:40Я ей не наливала: Алена Блин рассказала про закулисье скандального интервью Ани Лорак 15:20Конфликт дошел до предела: Тарасова вцепилась в Тутберидзе на глазах у публики 15:00Редкое солнечное затмение наблюдалось 20 апреля 14:40Не дожила до юбилея: Оплевавшую россиян Пугачеву тайно ликвидировали 14:20Мальчик! Комик Илья Соболев стал отцом в третий раз 14:00В центре Москвы обнаружены человеческие останки 13:40Не успел: Полившего грязью россиян патриота Данилко задержали на пути в Америку 13:20"Оплатил полет и съемку": засветившая фингал Пересильд рассказала о пристроившемся сзади олигархе 13:00На подмосковной ферме начался пожар из-за пала травы 12:40"Замуж": Застуканную с мужиком дочь Успенской сняли в свадебном платье и фате 12:20"Выпил коньяка": Появилось видео последних минут жизни Панина перед уходом 12:00Куда сходить в Москве: афиша с 22 по 30 апреля 11:20Вяло висит: Трясущий дряхлым органом Тарзан довел Королеву до смеха 11:00Разбитая горем Навка озвучила последние слова Костомарова: Ценить эту жизнь 10:40"Поставить на карандаш": Тюльпанов вынес вердикт севшему в лужу Пригожину 10:20Станет папочкой: Решившийся на развод 90-летний Киркоров оплатил ЭКО своей молодухе 10:00"В кружевах траурных": россияне прощаются с усыпанной цветами Волочковой 09:40Кризис нежного возраста: премьера спектакля "Это все она" с Викторией Толстогановой 09:20В России снизилась доступность жилья 09:00Глотнувшего жидкость для мытья унитазов мальчика увезли в больницу в Москве 08:40Как избавиться от родового проклятия: объяснила шаманка 08:20За 5 лет "однушки" подорожали на 63% 08:00Убирайте камеры: сбежавшего от жены Ревву спалили посреди толпы разгоряченных красоток 06:11Собачья конура: плюнувший на звездную бабушку Пресняков показал свое убогое жилье 04:09Почему нас привлекают люди с одинаковыми недостатками: объяснил психолог 02:19На 15 столичных ЖК пришлось 47% продаж 00:11Долой одежду: темнокожий любовник засунул руку промеж оголенных ягодиц дочери Урганта 21:56Бледный и парализованный: певец Шура с диагнозом "рак" прикован к постели 21:20"Гарна хохлушечка": трущей грудями яйца Наташе Королевой приказали глотать 20:18"У меня образования нет": Барановская поставила на себе крест 18:49"Это неприятно": Треснувший Бузовой по губам певец написал заявление в полицию 17:47"Нужен кто-то более солидный": унизившего россиян Якубовича убрали из шоу "Поле чудес" 17:20Объявлено в эфире: не доживший до 41-го Корчевников ушел на небеса 17:00"Лицо как у запойных": с Пугачевой резко сорвали парик 16:40"Остался месяц": страшный прогноз для онкобольной Заворотнюк 16:20"Век воли не видать": как пострадавшие дикие звери и птицы живут после встреч с убийцами 16:00"Б*** такую!": Гузеева врезала дочери кулаком прямо в постели 15:40Заподозренный в преступлении Козловский предстанет перед судом: Придется ответить по закону
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Похоронили": Вернувшаяся домой Кожевникова увидела откинувшихся малышей

"Похоронили": Вернувшаяся домой Кожевникова увидела откинувшихся малышей
992

Мария Кожевникова рассказала о страшном.

Большинство, пожалуй, знают блондинку по одной яркой роли – Аллочки из "Универа". Ставшая знаменитой актриса отодвинула карьеру на второй план и всю себя посвятила детям. Наследников у Марии Кожевниковой трое, и все мальчики.

Звезда часто рассказывает поклонникам в соцсетях о том, чем и как живет ее семья. Например, в марте на страничке звезды появился снимок с заграничного пляжа, на котором она отмечала Международный женский день. Актриса пожаловалась, что до этого отдохнуть не получалось из-за тренировок сыновей. А потому стало ясно, что все свое свободное время актриса тратит на детей.

Помимо забот о наследниках Мария Кожевникова не прочь поднять социально значимые вопросы, когда появляется такая возможность. Вернувшись домой в Россию, листая ленту в соцсетях, она увидела фотографию откинувшихся малышей – маленьких свиристелей, которые лежат на земле и кажутся мертвыми. Этот снимок появился на ее странице с подписью.

"Они живы! Важно не наступать и не выбрасывать", – предостерегла поклонников звезда.

Как оказалось, россияне часто встречают птиц в таком состоянии и думают, что они неживые.

"Я похоронила штук пять", – поделилась печальным опытом пользовательница в комментариях.

Однако на деле пернатые просто-напросто наелись забродивших ягод. И самое правильно, что может сделать человек, оттащить их с дороги. Вот такие важные темы поднимает Мария Кожевникова, помогая природе.

20 апреля 2023, 18:40
Мария Кожевникова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Соцсети• Требует проверки

Фоторепортаж

Кожевникова вдохновляет на воплощение мечты

Российский гимнаст, четырехкратный олимпийский чемпион Алексей Немов.
Актриса Ирина Горбачева.
Актриса Алена Бабенко.
Певец Антон Беляев.
Актриса Мария Кожевникова.
Актриса и модель Агата Муцениеце.
Актриса Лукерья Ильяшенко.

По теме

"Жду": 38-летней Кожевниковой сообщили о беременности
Мария Александровна Кожевникова

Мария Александровна Кожевникова актриса, певица, депутат Госдумы

"Пусть все посмотрят!": бывший пригрозил Семенович опубликовать ее "голые" фото

"Пусть все посмотрят!": бывший пригрозил Семенович опубликовать ее "голые" фото
Анна Семенович пыталась уговорить шантажиста. Российская певица Анна Семенович активно развивает свои соцсети и общается с поклонниками.

"Поролоновый зад": всплыла правда о пластике ягодиц Киркорова

"Поролоновый зад": всплыла правда о пластике ягодиц Киркорова
Филипп Киркоров полностью перекроил себя. Российский певец Филипп Киркоров в последнее время сильно изменился.

Загнанный в угол Козловский врезал своему обвинителю: Ни малейшего отношения к действительности

Загнанный в угол Козловский врезал своему обвинителю: Ни малейшего отношения к действительности
Оказавшийся в центре скандала Данила Козловский попытался защитить себя. Настоящий скандал разразился между Данилой Козловским и главой Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталием Бородиным.

"Мне плохо": хлещущая алкоголь из банки Седокова бросила детей на чужого мужика и сбежала

"Мне плохо": хлещущая алкоголь из банки Седокова бросила детей на чужого мужика и сбежала
Анна Седокова призналась в разочаровании. Российская певица и многодетная мать Анна Седокова, состоящая в законном браке уже с третьим мужем Янисом Тиммой, намекнула на некие проблемы в жизни.

"Держите дистанцию!": новый мужик склонил похоронившую Богомолова Собчак к близости

"Держите дистанцию!": новый мужик склонил похоронившую Богомолова Собчак к близости
Ксения Собчак была явно шокирована такой напористостью. Недавно в семье ведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова произошла трагедия .

Выбор читателей

19/04СрдАлексея Панина не стало: Тело сбежавшего на чужбину актера нашли на скамейке 20/04Чтв"Выпил коньяка": Появилось видео последних минут жизни Панина перед уходом 19/04СрдОтец девочки популярней Прилучного: Муцениеце стала мамой в третий раз 19/04Срд"Лицо как у запойных": с Пугачевой резко сорвали парик 19/04СрдБледный и парализованный: певец Шура с диагнозом "рак" прикован к постели 19/04Срд"Плачу, кричу": Потерявшая работу на чужбине опальная дочь Машкова грезит о возвращении в Россию