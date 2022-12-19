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Шоу-бизнес
"Жду": 38-летней Кожевниковой сообщили о беременности

"Жду": 38-летней Кожевниковой сообщили о беременности

Мария Кожевникова в последнее время мало говорит о личной жизни. Наконец она поделилась личным.
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38-летняя российская актриса Мария Кожевникова стала популярной после сериала "Универ", где она сыграла роль Аллочки. Однако после этой ленты актриса куда-то исчезла, так и не сумев продолжить кинокарьеру. После третьих родов она сильно поправилась и стала более домашней.

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 Мария Александровна Кожевникова

Мария Александровна Кожевникова актриса, певица, депутат Госдумы

В своих соцсетях Кожевникова часто рассказывает об опыте материнства и делится полезными советами. И на вид от той роковой сексуальной красотки Аллочки из "Универа" почти ничего не осталось.

На днях Кожевникова покинула Россию и оказалась в Катаре на Чемпионате мира по футболу. Актриса мечтала лично посмотреть завершение Мундиаля. В своем блоге она показала снимок с трибун, на котором предстала вместе с сыном. В комментариях ее приятельница отметилась сообщением: "Жду, не задерживайтесь". Судя по всему, после матча друзья решили встретиться и отметить радостное событие. Но почему-то подруга добавила к сообщению странный смайлик в виде беременной женщины. Мария Кожевникова ответила ей и попросила без нее ничего не делать. Позже актриса сообщила, что встретила на Чемпионате одноклассницу.

В перерывах между матчами Мария Кожевникова с сыном гуляла по местным красотам и рынкам, впитывая местную культуру. В своем блоге актриса рассказала, что в Катаре не встретила враждебности по отношению к русским.

Мария Кожевникова. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ Globallokpress.com
Автор: 19 декабря 2022, 17:50 Источник: соцсети • Требует проверки
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