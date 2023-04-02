Оконфузившуюся на публике Муцениеце крепко приложили

Актриса просчиталась.

Актриса Агата Муцениеце нередко становится главной героиней публикаций таблоидной прессы. Несмотря на громкие скандалы, в которые попадала звезда, ее внешний вид принято хвалить.

Недавно произошло событие, которое которое заставило поменять привычный взгляд на вещи. Бывшая жена Павла Прилучного оконфузилась в собственный день рождения. Публика и эксперты сочли внешний вид артистки на премьере картины "Беспринципные в деревне" непотребным. Наряд, который был яростно раскритикован, Муцеинеце выбрала в свой день рождения.

Стилист Руслан Громов выразил мнение касательно вкуса знаменитости. По его словам, актриса по праву заслужила статус человека, у которого отсутствует видение того, как удачно подобрать лук. Муцениеце не может похвастаться чувством стиля и насмотренностью, подчеркнул он.

"Белая юбка совершенно не сидит на актрисе, делает ее ноги короткими, фигуру бесформенной, да и в целом, юбка будто пошита из простыни плохого качества, а меховые тапки еще сильнее усугубляют ситуацию", — приложил Муцениеце Громов.

В итоге стилист поставил Агате двойку по десятибалльной шкале. При этом специалист отметил, что у актрисы есть все шансы исправить ситуацию в дальнейшем. Эксперту пришлась по вкусу верхняя часть наряда. "Если дополнить его брюками и туфлями на шпильке, образ мог бы получиться более, чем сносным. Агата хотела создать и продемонстрировать модный и современный лук, а получилось с точностью наоборот", — добавил он.