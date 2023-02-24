Вскрыли глаз: перекошенная после операции Муцениеце истошно завизжала

Агата Муцениеце вышла на свет.



Агата Муцениеце вчера оказалась в больнице: женщине сделали операцию. Плохое зрение актрисы вынудило ее лечь под скальпель ради коррекции зрения.

В ходе операции Агате сначала залили в глаза обезболивающие капли, затем зафиксировали веки, чтобы предотвратить моргание. После офтальмохирурги вскрыли глаз, обработали вспышками лазера роговицу и закрыли разрез при помощи коллагена. Такой же участи подвергся и второй глаз Муцениеце.

Подписчики Агаты Муцениеце, посетившие ее блог, вначале увидели как перекошенная после операции женщина едет в такси в солнцезащитных очках и морщится от яркого света при попытке снять их. Затем, уже утром, отоспавшаяся после операции актриса записала видео, как она бежит на балкон, чтобы впервые взглянуть во двор своего дома без очков.

Как только она подошла к подоконнику, Муцениеце истошно завизжала от радости: так четко она раньше не видела даже в линзах.

"Мне даже пофиг, что туман. Я вижу как в Шереметьево самолет садится, – с открытым от восторга ртом подмечала детали счастливая Агата Муцениеце, – Я вижу каждый домик, каждое окошечко."

Подметила Агата Муцениеце и то, что спала после вмешательства крепким безмятежным сном, а проснувшись не испытала ни одного болезненного ощущения: как будто бы и не было никакой операции.

