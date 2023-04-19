"У меня образования нет": Барановская поставила на себе крест

Юлия Барановская сама себя закопала.

Юлия Барановская стала популярной после скандального развода с футболистом Андреем Аршавиным. Она смогла построить карьеру телеведущей и обрести всенародную любовь. Казалось бы, за что Юлия ни возьмется, все у нее получается. Именно поэтому звезда мечтает попробовать себя не только на тв, но и в других сферах.

На Церемонии вручения Премии Ru.tv Юлия Барановская рассказала в беседе с Пятым каналом Барановская призналась, что стать певицей она точно не хотела бы, а вот актерская карьера ей вполне по душе. По словам ведущей, ей уже поступали предложения от продюсеров сняться в фильмах, но пока ей не нравятся роли, которые ей предлагают. Барановская отметила, что чаще всего ей предлагают сняться в роли самой себя, что ей, судя по всему, не нравится. Таким образом Барановская поставила на самой себе крест.

"Это серьезная профессия. И нужно учиться. У меня этого образования нет", – рассказала Юлия Барановская.

Напомним, телеведущая Юлия Барановская успевает не только строить карьеру, но и в одиночку воспитывает троих детей – 17-летнего Артема, 14-летнюю Яну и десятилетнего Арсения. Звезда старается все свое свободное время посвящать детям.